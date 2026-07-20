Prieto anima a los turistas a repetir la experiencia y vivir el Mundial de 2030 en la playa de Gandia

Las pantallas gigantes instaladas por el Ayuntamiento de Gandia para vivir los últimos partidos de España en la semifinal y la final del Mundial de Fútbol han sido todo un éxito de público, sobre todo en la playa Nord. Ayer centenares de personas estuvieron sobre la arena en la "finalissima" contra Argentina.

El alcalde, José Manuel Prieto, ha animado a los turistas a repetir la experiencia y a volver a la playa de Gandia, a ser posible todos los veranos, pero especialmente para el Mundial de 2030, que organizarán España, Marruecos y Portugal.

En la red social X una turista relató: "Viví en Gandia la final de Mundial de 2010 de España contra Países Bajos, primeras vacaciones con amigas en la playa, conocimos a unos holandeses y me aposté 20 euros con uno a que España ganaba, me los llevé y una amiga acabó liándose con él en el mar... Eso ya no se olvida, ¿2030 en Gandia?". Prieto le contestó que Gandia es "el lugar al que volver para ser feliz" y añadió: "Aquí os esperamos".