Recepción municipal al Club de Tiro Olímpico Gandia tras sus buenos resultados en la Copa Federación

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y el regidor de Deportes, Jesús Naveiro, recibieron la pasada semana en el Ayuntamiento una representación del Club de Tiro Olímpico Gandia, encabezada por su presidente, David Prats, en un encuentro que sirvió para conocer los proyectos de futuro de la entidad y felicitar sus integrantes por los excelentes resultados obtenidos recientemente en la Copa Federación.

Durante la recepción, se puso en valor la trayectoria del club y el destacado papel de los deportistas de Gandia en esta competición, celebrada el pasado 28 de junio, donde numerosos tiradores y tiradoras consiguieron posiciones líderes en sus respectivas categorías.

Entre los resultados más destacados, hay que señalar las victorias de David Prats y Andrés G. Prefasi en las categorías Sénior Nivel 2 y Sénior Nivel 3, respectivamente, así como la segunda posición de Queru Peñafiel en categoría femenina, una deportista con una gran proyección.

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El alcalde y el regidor trasladaron su enhorabuena a todos los miembros del club, reconociendo el esfuerzo, la dedicación y el trabajo que sitúan Gandia como un referente también en esta disciplina deportiva.