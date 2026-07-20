La sexta edición del Campus Musical Vicky Foods reunirá en Gandia a un centenar de jóvenes músicos de toda España
La iniciativa formativa se celebrará del 27 al 31 de julio y culminará con un concierto gratuito en la plaza Major
La iniciativa destinará 5.000 euros de las inscripciones a la Fundación Adopta un Abuelo
Gandia acogerá del 27 al 31 de julio la sexta edición del Campus Musical Vicky Foods, una iniciativa formativa que reunirá a más de 100 alumnos de entre 12 y 18 años, correspondientes a los seis cursos de las enseñanzas profesionales de música.
El campus contará con la participación de jóvenes procedentes de numerosas localidades de la Safor y de comarcas vecinas, así como de otros puntos del país, como por ejemplo Cartagena, León, Llívia (Girona), o Valladolid, entre otras poblaciones, consolidándose como una cita de referencia en el ámbito de la formación musical.
El programa concluirá el viernes 31 de julio, con un concierto de clausura que tendrá lugar a las 19.30 horas en la plaza Major de Gandia, una actuación abierta al público donde los participantes mostrarán el trabajo realizado a lo largo de la semana.
Además de la vertiente educativa y artística, el Campus Musical Vicky Foods mantiene su compromiso social con una causa solidaria. En esta edición, 5.000 euros procedentes de las inscripciones de los alumnos se destinarán a la Fundación Adopta un Abuelo.
Esta entidad trabaja para combatir la soledad de las personas mayores mediante programas de acompañamiento en residencias y centros de la tercera edad. Esta aportación contribuirá a apoyar a la tarea que desarrolla la fundación con personas que no cuentan con apoyo familiar en la última etapa de sus vidas.
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