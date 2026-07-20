Tavernes de la Valldigna recupera su playa seis meses después del temporal más devastador de su historia

El 20 de enero de 2026 quedó grabado en la memoria colectiva de Tavernes de la Valldigna. Aquel día, el municipio costero sufrió un temporal marítimo sin precedentes, con olas de entre cinco y seis metros de altura que golpearon con fuerza el litoral.

La fuerza del mar provocó el derrumbe de tres terrazas de un edificio situado en la avenida de la Marina y obligó al desalojo de varias familias. Algunas de ellas tuvieron que esperar más de cien días para poder regresar a sus viviendas.

Seis meses después, la imagen de la playa es bastante distinta. Los cascotes que quedaron esparcidos sobre la arena han desaparecido, la costa ha recuperado los 60.000 metros cúbicos de arena que el temporal Harry arrastró y vecinos y turistas vuelven a disfrutar del litoral en pleno verano.

Sin embargo, recuperar la estampa previa al temporal ha exigido al ayuntamiento un trabajo "a contrarreloj". "Fue una situación sin precedentes que ocasionó graves desperfectos. Tuvimos que activar todos los protocolos de emergencia porque nuestra prioridad era proteger a las personas", recuerda la alcaldesa, Lara Romero, quien insiste en que "nunca habíamos vivido un temporal marítimo de estas características". La costa de Tavernes ya había sufrido los efectos de la borrasca Gloria, en 2020, y de la dana de octubre de 2024, aunque ninguno de aquellos episodios alcanzó la magnitud de Harry.

Una vez completado el desalojo de las viviendas afectadas, el consistorio cuantificó los daños, que ascendieron a cerca de un millón de euros, como informó este diario. Entre las actuaciones figuraban los cerca de 250.000 euros destinados a la reparación y acondicionamiento de la red de lavapiés, otros 100.000 euros para reconstruir las barandillas de las rampas de acceso adaptado a la playa y otros 100.000 para restaurar el sistema de compuertas del lago de la Goleta.

Estado de las terrazas tras el temporal Harry. / Levante-EMV

El concejal de Obras, Josep Llácer, trasladó a la Conselleria de Medio Ambiente, durante una visita a la zona afectada pocos días antes del inicio de la Semana Santa, la necesidad de que la Generalitat asumiera parte de estos gastos. "Invertimos recursos para reconstruir pasarelas, accesos, lavapiés y otros servicios. La brigada municipal ha trabajado de manera intensa, pero la conselleria no ha respondido ni nos ha preguntado qué necesitamos", lamenta Romero.

"Nunca habíamos vivido un temporal marítimo de estas características" Lara Romero — Alcaldesa de Tavernes de la Valldigna

Durante las últimas semanas, el consistorio ha acondicionado todos los accesos a la playa. La brigada municipal ha construido nuevas escaleras de madera con barandillas de protección para garantizar un acceso más seguro en las zonas afectadas por el temporal y por el desnivel que dejó la pérdida de arena. Además, y atendiendo una de las reivindicaciones de la asociación Valldigna Accessible, se ha instalado una rampa en la zona del Luna Park para facilitar el acceso de las personas con movilidad reducida.

Actuación de emergencia

Paralelamente, durante varias semanas, cerca de 80 camiones diarios han accedido a las playas del norte de Tavernes para depositar arena dentro de las actuaciones de emergencia impulsadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Se trata de la mayor aportación de arena realizada en las últimas décadas. En la actuación anterior se vertieron alrededor de 30.000 metros cúbicos, aproximadamente la mitad de los 60.000 que se han incorporado en esta ocasión. "Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos e, incluso, hemos asumido actuaciones que excedían nuestras competencias para que vecinos y bañistas puedan volver a disfrutar de la playa", subraya la alcaldesa.

Los daños se cuantificaron en cerca de un millón de euros. / Levante-EMV

Pese a ello, Romero considera que la playa sigue necesitando una actuación estructural. Esa intervención está contemplada en el proyecto de regeneración de las playas del Brosquil, en Cullera, y la Goleta, en Tavernes, cuya ejecución depende de la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Tras mantener varias reuniones con el MITECO, la alcaldesa asegura que el Gobierno de España ya dispone de los dos informes técnicos necesarios para completar la tramitación administrativa de un proyecto valorado en más de 21 millones de euros. "La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, me ha asegurado que la DIA estará lista en breve", afirma.

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Aunque el proyecto inicial no contemplaba actuaciones en la playa urbana, el temporal ha obligado a introducir una "pequeña modificaciónW. Según explica Romero, esta permitirá aportar entre 100.000 y 200.000 metros cúbicos de arena también a este tramo del litoral. "Ahora debemos trabajar todos en la misma dirección y poner en valor las virtudes de nuestra playa, pese a todo lo que hemos vivido", concluye.