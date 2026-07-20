El TSJCV confirma la condena a tres años y medio de cárcel a un ladrón que robó en dos viviendas de Gandia

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado la condena a tres años y medio de prisión impuesta a un ladrón que entró a robar en dos viviendas de Gandia el 1 de octubre de 2022 y se apoderó de diversos objetos como un patinete eléctrico, teléfonos móviles, una consola de videojuegos, algunas piezas de bisutería y 300 euros en efectivo.

Los magistrados han desestimado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del reo contra la sentencia dictada en primera instancia por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de València por un delito continuado de robo con fuerza en las cosas cometido en casa habitada.

El Alto Tribunal valenciano entiende que la conclusión alcanzada por la Audiencia "resulta lógica y razonable con la prueba practicada en el plenario", y en concreto con la aparición de unas huellas del ahora condenado en la persiana levantada de una de las viviendas asaltadas.

Noticias relacionadas

El TSJCV coincide con los magistrados juzgadores en considerar que no es plausible la versión del recurrente, que alegaba que había pasado por ese lugar una semana antes y habían tocado la persiana porque estaban buscando pisos para ocupar.