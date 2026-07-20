Vecinos y turistas pueden disfrutar del Piles Fest 2026, el festival de música en directo en la calle

El Ayuntamiento de Piles organiza el Piles Fest 2026, el festival de música en la calle para las noches de verano. Una programación musical variada, gratuita y para todos los públicos creada con el objetivo de continuar convirtiendo las calles del municipio en un punto de encuentro alrededor de la música en directo.

La programación arranca este martes, 21 de julio a las 22:00 h en el Xiringuito Ambatà con The Mistakers, una banda de Oliva que ofrece rock&roll con influencias del surf, el indie y el blues rock. Un directo cargado de energía, alegría y fiesta compartida.

Miércoles

El miércoles 22 de julio, el festival continuará al Bar Delicias con Jam Olas, que actuará a las 21:00 h. La formación combina versiones de rock en inglés, castellano y valenciano con canciones propias. Entre sus integrantes hay músicos con una amplia trayectoria, como Alandete y Pep el Baix, habituales en directos y colaboraciones con artistas como Graham Foster.

A las 22:30 horas del mismo miércoles, en el Bar Bahía, será el turno de Mendoza y González, una propuesta formada por Carola Mendoza y Camilo González, dos músicos con una destacada trayectoria dentro del panorama musical valenciano. Los dos han formado parte de Limbotheque, una formación reconocida por su propuesta ecléctica y sin fronteras.

Jueves

El jueves, 23 de julio, la programación continuará con dos actuaciones. A las 21:00 h en el Spinach llega "No somos de Seattle". El proyecto está liderado por Paula Bernabé, voz y alma creativa de la formación y cuenta con Fernando Navarro como hombre orquesta. El grupo ha estrenado recientemente disco.

A las 22:30 horas del jueves en el Gloriamar está previsto el directo de Spicy Cherry, una formación integrada por cinco músicos que combina el talento de músicos de la Marina Alta con una potente voz madrileña. El grupo está liderado por Ely López, cantante principal y frontwoman, que aporta una voz poderosa y una gran presencia escénica.

El viernes 24 de julio será la última jornada del festival. A las 20:00 h, el público podrá disfrutar de Dixieland S.A., una formación de la Safor que acerca el dixieland y el lindy hop con un formato itinerante, pensado para llenar las calles de ritmo y ambiente festivo.

A las 21:30 h, en el Café Bar l'Encontre actuará The Umbrellas, formado por Isa Monzó (voz y percusiones) y Monty Peiró (voz y guitarra).

Final

El festival finalizará a las 00:15 h en el Xiringuito de la Vero con Pelitroco, una banda originaria de Oliva que forma parte de la escena musical local y que destaca por una propuesta centrada en el pop, el rock y la música alternativa/indie. El grupo ofrecerá un directo basado en versiones de grandes clásicos y temas actuales con su propia energía.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de Piles invita al vecindario y a los turistas visitantes a participar en este festival totalmente gratuito y disfrutar de cuatro días de música en directo en las calles del municipio.