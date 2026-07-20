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La XXXII Fira de Sant Jaume: Todo un clásico en el verano de la playa de Tavernes de la Valldigna

El parque del Lago volverá a acoger este año esta festividad que llenará la playa de música y tradición los días 24, 25 y 26 de julio

Diferentes propuestas lúdicas, gastronómicas y culturales que realzan la tradición del municipio en una cita que combina música, productos locales, actividades y talleres

La Fira de Sant Jaume se celebra en el parque del Lago de la playa de la Goleta de Tavernes de la Valldigna

La Fira de Sant Jaume se celebra en el parque del Lago de la playa de la Goleta de Tavernes de la Valldigna / Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

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Salva Talens

Salva Talens

Gandia

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna celebrará la Fira de Sant Jaume los días 25, 26 y 27 de julio en el Parque del Lago de la playa de la Goleta. En esta trigesimosegunda edición se darán cita diversas propuestas culturales, lúdicas, musicales y gastronómicas gracias a los comercios del mercado municipal. Una ocasión para conocer y encontrar productos artesanales y tradicionales, así como actividades y talleres vinculados en nuestra tradición.

El viernes 24 de julio, a las 20 horas, será la inauguración de la feria a ritmo de "dolçaina" y tabalet con la presencia y tradicional recorrido por el recinto de la alcaldesa Lara Romero, el regidor de Turismo, Emilio Fonseca, la fallera mayor de Tascas, Jessica Talens, la presidenta de la Junta Local Fallera, Carolina Pérez, así como la corporación municipal y la corte de honor 2027. El recinto acogerá la actuación de la Big band a las 22 horas, y después habrá verbena con la orquesta Seven Crashers a las 12 de la noche en la calle el Molló.

Sábado a las 21 horas, también en el parque del Lago, tendrá lugar la actuación del grupo de bailes populares La Vall de Tavernes y el Grupo de Danzas Villa de Astudillo. A partir de las 23 horas la música continuará a cargo de DJ Simonet.

Domingo, a las 20 horas, el grupo local Golfband será el encargado de cerrar las propuestas musicales.

Asociaciones locales

Cómo es habitual, la feria contará con la participación de asociaciones locales y vendedores del mercado del municipio que ofrecerán venta y degustación de productos locales. Además, el público podrá disfrutar de un punto de demostración de tecnología paleolítica y promoción turística de la Cueva del Bolomor, que ofrece visitas a este referente arqueológico y patrimonial municipal durante los meses de verano.

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El regidor de Turismo, Emilio Fonseca, ha destacado que “la Fira de Sant Jaume es una de las citas más emblemáticas del verano en Tavernes de la Valldigna, una oportunidad para poner en valor nuestras tradiciones, el comercio de proximidad y la actividad cultural del municipio”. Fonseca añade que “es también un punto de encuentro para vecinos, visitantes y asociaciones locales, que año tras año contribuyen a consolidarla como un referente que refuerza la oferta turística de Tascas”.

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