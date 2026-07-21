Un 10 % de los turismos de la Safor circuló en 2025 sin tener la ITV en regla

Un total de 8.875 turismos de los municipios de la Safor circuló en 2025 sin la Inspección Técnica de Vehículos en regla, según se desprende del último informe con datos municipales de la Dirección General de Tráfico (DGT), relativo al año pasado. El parque móvil de turismos con una antigüedad menor a 25 años se situó en 97.200 unidades, por lo que aquellos que no tenían la ITV en vigor representan el 9,13 % sobre el total.

En cuanto a las motocicletas ese dato se dispara, puesto que fueron 4.711 unidades sin la ITV sobre un total de 16.906, lo que supone el 28 por ciento, mientras que el resto de vehículos sin este certificado fueron 4.321.

Circular con la ITV caducada o desfavorable conlleva una multa de 200 euros, sin pérdida de puntos. Si el resultado es negativo, la sanción asciende a 500 euros. Además, puede provocar que la compañía de seguros se niegue a cubrir los daños en caso de un accidente.

El plazo de la ITV depende del tipo de vehículo y de su antigüedad. Para los turismos la primera revisión es a los 4 años desde la primera matriculación. Luego, cada 2 años hasta los 10 años, y a partir de ahí, de forma anual.

Recientemente la Fundación Línea Directa publicó un estudio sobre el mantenimiento de los vehículos en España y su accidentalidad y riesgos entre 2015 y 2024. Según este informe en la Comunitat Valenciana el 30 % de los conductores elude pasar la revisión de la ITV. Desde la fundación advierten del riesgo que esto implica para la siniestralidad, propia y ajena.

En un vehículo mal mantenido, sobre todo en puntos como los neumáticos, frenos, dirección o suspensión, la probabilidad de fallecimiento entre las víctimas se multiplica por cinco en caso de accidente, según este estudio.

En la última década han aumentado en España un 51 % las multas por circular sin tener la ITV en regla. Entre los conductores que sí acuden a la ITV un 17,9 % de estos vehículos suspende a la primera, una cifra que en la Comunitat Valenciana se reduce al 10,6 %.

En cuanto a los defectos (leves y graves) más habituales en los aspectos clave de la seguridad vial, los más comunes son en el alumbrado (37 %), en el motor y la transmisión (19 %), en los frenos (12 %), en los ejes y las ruedas (9 %) y en la dirección, con un 4 %.

Cuanto más antiguo es un vehículo, se tiende a invertir cada vez menos en su mantenimiento, sobre todo en un contexto en el que el precio de las reparaciones se ha incrementado un 22 % en los últimos 5 años.

En otro orden de cosas, como ya informó este periódico, en la Safor sigue existiendo un parque móvil envejecido. La estadística de la DGT contempla solo a aquellos que tienen como máximo 25 años, y en este sentido superan los 13 años de media en Almiserà, Llocnou de Sant Jeroni, Tavernes, Simat y Benifairó de la Valldigna, la mayoría municipios del interior.

El parque móvil en los 31 municipios de la Safor fue el año pasado de 155.604 vehículos, contando a ciclomotores, motocicletas, turismos y camiones.