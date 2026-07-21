El Ayuntamiento de Villalonga advierte de un posible delito contra el medio ambiente: Aparecen residuos abandonados en el área protegida del río Serpis

El Ayuntamiento de Villalonga clama por el respeto hacia el entorno natural de su término municipal, después de que hayan aparecido residuos en los espacios naturales del municipio.

La zona donde se han encontrado estos desechos forma parte del área protegida del río Serpis, un espacio de gran valor ambiental que pertenece a todos, destacan desde el consistorio.

Además, las autoridades advierten de algo más grave: Abandonar residuos en este entorno no es solo un acto incívico. "Los autores deben ser conscientes de que pueden estar cometiendo un delito contra el medio ambiente", con las consecuencias legales que ello conlleva.

residuos fuera de los contenedores en Villalonga / Ajuntament de Villalonga

El ayuntamiento tiene claro que "la inmensa mayoría de vecinos y vecinas respeta y cuida nuestro pueblo. Por eso, no podemos permitir que la actitud irresponsable de unos pocos ponga en peligro un espacio natural tan valioso".

Tarea de todos y todas

Cuidar la naturaleza, remarcan desde el consistorio, es una responsabilidad compartida de todos y por todos: "Mantener limpios nuestros caminos, montes y riberas depende de todos".

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Por último, el ayuntamiento de la localidad de la Safor da las gracias a todas las personas que, con sus pequeños gestos del día a día, contribuyen a conservar Villalonga-Villalonga como se merece.