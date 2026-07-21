Bellreguard descarta que el "reto viral marrón" sea la causa del cierre de la piscina en varias ocasiones pero estudia instalar cámaras de vigilancia

Bellreguard ha tenido que cerrar, aunque sea por horas, cinco veces sus piscinas municipales grande y pequeña en pleno verano y con el calor que hace. El motivo han sido los incidentes higiénicos. Cuando ocurre, la última vez ha sido este pasado domingo, el ayuntamiento no tiene otro remedio que cerrar las instalaciones y aplicar el protocolo.

El cierre temporal es una medida necesaria para realizar el tratamiento correspondiente del agua y garantizar que el líquido elemento se encuentra en las condiciones adecuadas antes de permitir de nuevo el baño.

Desde el ayuntamiento se ha detectado que las incidencias acaecidas han estado relacionadas con menores, por lo cual se ha insistido en la importancia de que los niños y niñas que lo necesitan utilicen correctamente el pañal acuático.

En cuanto al último episodio, los socorristas, por la ubicación y las características de los restos encontrados, consideran que podrían proceder de algún animal, aunque no se puede confirmar el origen.

Falta de atención

El concejal responsable de Deportes y de la instalación de la piscina, Miquel Pellicer, confirma, además, que queda decartado que los incidentes tengan que ver con el famoso "reto viral marrón". Se trata de un desafío, viralizado a través de las redes sociales, que consiste en animar a los usuarios a defecar en piscinas públicas para provocar su cierre.

Pellicer reconoce también que desde el consistorio se está estudiando la posibilidad de instalar cámaras de vigilancia en la piscina.

"No es gamberrismo, sino falta de atención", apunta Pellicer, quien destaca que "primero fue tema de niños y esta última se ve que es de algún animal que ha entrado en la piscina".

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El ayuntamiento entiende perfectamente las molestias que estos cierres pueden ocasionar, pero la seguridad y la higiene de las personas usuarias son su prioridad. El equipo de gobierno municipal espera que los usuarios de la piscina tomen buena nota de lo ocurrido para intentar que no vuelvan a ocurrir hechos similares.