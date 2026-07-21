El Club d'Atletisme Safor Teika de Gandia se marca otro hito histórico con el bronce europeo de Álex Sangil en categoría juvenil

El Club d’Atletisme Safor Teika de Gandia vuelve a escribir una página histórica en el atletismo gracias al atleta Álex Sangil. El mediofondista de Alzira, entrenado por Vicent Torres, conquistó la medalla de bronce en los 1.500 metros lisos del Campeonato de Europa Sub18 (Juvenil), disputado el pasado fin de semana en la ciudad italiana de Rieti.

Con solo 17 años, Sangil debutó con la selección española en una gran competición internacional y respondió a la perfección a las expectativas, confirmándose como uno de los grandes talentos europeos de su generación.

El atleta llegaba al europeo avalado por una extraordinaria temporada y por una marca de 3:43.28, la tercera mejor española Sub18 de todos los tiempos, que le situaba entre los favoritos a las medallas. El viernes dio el primer aviso imponiéndose con autoridad en su semifinal, mostrando desde el inicio sus opciones de luchar por el podio.

El atleta del CA Safor Teika de Gandia, con la medalla al cuello / CA Safor Teika

Ya en la final del domingo el atleta “groguet” volvió a ofrecer una actuación sobresaliente en una carrera muy táctica que se decidió con un fuerte cambio de ritmo en los últimos 400 metros. Sangil mantuvo el tipo hasta la recta final para cruzar la meta en tercera posición, únicamente superado por los británicos Freddie Rowe, campeón de Europa, y Allstair Street, subcampeón.

Objetivo cumplido

La medalla de Sangil tiene un valor especial para el atletismo español, ya que pone fin a diez años sin que España lograra subir al podio europeo en los 1.500 metros lisos en su categoría.

Tras la final el atleta alzireño no ocultó su emoción: "Esta medalla significa mucho para mí. Es el resultado de muchos años de entrenamiento y he cumplido el objetivo de la temporada. Además, lograr una medalla que rompe una racha de diez años sin que un español subiera al podio europeo en los 1.500 metros me da mucha motivación para seguir cumpliendo mis sueños y continuar creciendo como atleta y como persona", señaló.

Además, este bronce europeo pone el broche de oro a una campaña excepcional para el atleta. Antes de su éxito internacional Sangil ya había logrado proclamarse subcampeón de España en la categoría tanto en pista cubierta como al aire libre, consolidándose entre los mejores mediofondistas nacionales.

Su última cita de la temporada será el Campeonato de España Absoluto, que se disputará este fin de semana en Málaga, donde intentará cerrar un año inolvidable compitiendo frente a la elite del atletismo español.