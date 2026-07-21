Gandia empezará a implantar el contenedor marrón para separar la basura orgánica el año que viene

Ya hay fecha para la introducción en Gandia del tan esperado contenedor marrón, el que recoge la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Era una asignatura pendiente en la ciudad, en una comarca donde la mayoría de municipios ya lo tienen desde hace años, pero su llegada todavía se alargará un poco más, puesto que la previsión del gobierno local es implantarlo de manera progresiva en 2027, dando prioridad a las zonas de hostelería y a los llamados "grandes productores" como los supermercados.

Esta es una de las medidas que contempla el Plan Local de Gestión de Residuos Domésticos y Asimilables. El proyecto fue aprobado el lunes en Junta de Gobierno Local y presentado este martes en rueda de prensa por parte del alcalde, José Manuel Prieto, la concejala de Medio Ambiente, Alícia Izquierdo, y el regidor de Servicios Básicos, Adrià Vila.

Prieto comentó que la incorporación de la recogida de materia orgánica "representa una oportunidad para avanzar hacia un modelo de economía circular basado en el aprovechamiento de los recursos y la reducción del impacto ambiental" pero también advirtió que "será decisiva la implicación de la ciudadanía".

Esto es algo que se ha observado en el resto de la Safor; aunque muchos ayuntamientos ponen los medios, todavía falta concienciación para separar la basura orgánica en casa.

Este plan es la "hoja de ruta", pero el trámite administrativo es largo porque requerirá modificar una ordenanza y la contrata actual, revisándola al alza. No se ha podido hacer antes, explicó Prieto, por estar sometido el ayuntamiento a los rigores del Plan de Ajuste.

Los representantes municipales señalaron que el documento estratégico definirá el modelo de gestión de residuos de la ciudad durante los próximos diez años y permitirá hacer "un salto cualitativo tanto en la limpieza urbana como en la recogida selectiva". La tasa no subirá, aseguró Prieto, más allá de las actualizaciones tarifarias por el IPC.

A todo esto se destinarán en la contrata más de dos millones de euros anuales adicionales, una inversión que permitirá incrementar los medios humanos y materiales, mejorar la eficacia del servicio y adaptar Gandia a las nuevas exigencias normativas europeas y autonómicas en materia de residuos.

El alcalde añadió que la mejora se produce en un momento en que el ayuntamiento dispone de una mayor capacidad inversora gracias al saneamiento de las cuentas municipales. «Hoy podemos invertir más y mejor porque hemos hecho los deberes. Hemos enderezado definitivamente la situación económica municipal y esto nos permite priorizar aquello que los ciudadanos consideran importante: disponer de una ciudad más limpia, con mejores servicios públicos y preparada para afrontar los retos del presente y del futuro».

El documento establece un modelo flexible y adaptado a las características de cada barrio y de cada zona de la ciudad. De este modo, allí donde resulte más eficiente se implantará la recogida puerta a puerta, mientras que en otros barrios más poblados se mantendrá el sistema de islas de contenedores, reforzando además los servicios específicos dirigidos a comercios y grandes productores de residuos.

Bonificaciones

El plan incorpora también un sistema de incentivos para premiar los comportamientos responsables. De este modo, las personas que hagan una correcta separación de los residuos podrán beneficiarse de bonificaciones en la tasa correspondiente, aplicando el principio que quien más recicla y mejor contribuye al interés general tiene que obtener un reconocimiento directo.

Estas medidas estarán acompañadas por campañas de sensibilización y programas de educación ambiental destinados a facilitar la adaptación de la ciudadanía al nuevo sistema.La nueva planificación contempla una importante ampliación de recursos para mejorar la limpieza de la ciudad y la recogida de residuos.

Entre esas nuevas incorporaciones destacan dos equipos para la recogida mecanizada de la fracción orgánica; cuatro específicos para la limpieza intensiva de las áreas e islas de contenedores; uno destinado al lavado de contenedores; dos para la eliminación de malas hierbas en la vía pública; dos de limpieza mediante agua a presión; uno específico para la recogida de enseres, trastos y residuos voluminosos; otro destinado a la prestación del servicio de recogida puerta a puerta.

El alcalde incidió especialmente en la necesidad de mejorar la limpieza de los entornos de los contenedores, donde se acumulan trastos viejos, uno de los puntos donde más visibles resultan los comportamientos incívicos de una minoría.

De reciclar a reducir

Por su parte, Alícia Izquierdo dijo que el documento transciende la mera organización de la recogida de residuos y constituye una auténtica estrategia ambiental para la próxima década. Añadió que el objetivo es "abandonar progresivamente el modelo lineal basado al producir, consumir y rechazar" para avanzar "hacia un modelo de economía circular" donde los materiales se reutilizan, se reciclan y permanecen el mayor tiempo posible dentro del sistema productivo.

«Los residuos no desaparecen cuando los depositamos en un contenedor. Acaban en un vertedero o se convierten en nuevos recursos. Por eso tenemos que cambiar nuestra manera de relacionarnos con los materiales y con los recursos del planeta», indicó, y añadió que el verdadero reto "ya no es únicamente reciclar más, sino generar cada vez menos residuos y aprovechar mejor aquellos que inevitablemente se producen".

En cuanto a la materia orgánica comentó que "representa una parte muy importante de los residuos domésticos y, cuando acaba en un vertedero, genera metano, un gas con un potencial de calentamiento global muy superior al del dióxido de carbono, sin embargo, cuando se separa correctamente puede transformarse en compost y convertirse en un recurso útil".

Izquierdo precisó que "la sostenibilidad no se puede imponer, debe construirse entre todos, por eso incorporamos la figura del educador ambiental y apostamos por la sensibilización, la información y la participación ciudadana".

Llega tarde, según el PP

Sobre este plan opinaron desde el Partido Popular. El concejal David Ronda considera que Prieto "anuncia ahora lo que debía haber hecho en 2022, tal y como establece la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular pero llega cuatro años tarde porque solo piensa en las elecciones".

Recordó que el PP ya denunció hace unas semanas que la falta de aprobación del Plan Local de Residuos y la no implantación del contenedor marrón habían provocado que Gandia llegara tarde al cumplimiento de la ley y mantuviera un modelo de gestión menos eficiente que el de otros municipios de la Comunitat Valenciana.

El concejal popular también rechazó que el alcalde justifique ahora este proyecto asegurando que el ayuntamiento dispone de margen económico gracias a la reducción de la deuda municipal. “La realidad es que no han reducido la deuda; simplemente la han refinanciado y alargado hasta el año 2070, hipotecando durante décadas a los gandienses, no pueden presentar eso como un éxito de gestión”.