Gandia reivindica la figura de Nikola Tesla, el genio de la electricidad moderna, con una muestra que podrá visitarse en el Moll dels Borja

Gandia ha inaugurado la exposición "Nikola Tesla, El genio de la electricidad moderna", muestra itinerante que recorre la vida y la obra del ingeniero serbio, una figura clave en la historia de la ciencia gracias al desarrollo de inventos que marcaron el siglo XX.

Con esta muestra, ubicada en el paseo del Moll dels Borja de la playa de Gandia y coproducida en colaboración con el Nikola Tesla Museum, la Fundación la Caixa reconoce la tarea del genial inventor, a quien se deben contribuciones como la invención del motor de inducción, el desarrollo de la corriente alterna como fuente de energía y la transmisión inalámbrica de la energía y de la información.

Los visitantes pueden ver módulos electromecánicos que permiten reproducir el funcionamiento de los aparatos e ingenios ideados por Tesla para entender de manera didáctica y clara algunos de los principios físicos que se esconden tras sus creaciones.

Tesla fue un auténtico pionero en ramas de la ciencia y las tecnologías que ya se encontraban en expansión, pero también en otras que aún tardarían años en ser tomadas en consideración, como la robótica o las comunicaciones interplanetarias. De Tesla, existen documentadas 280 patentes en 26 países diferentes, pero se sospecha que existen otras aún no identificadas.

Plagiado

A pesar de su genialidad y su visión, Tesla no estaba dotado de una gran perspicacia para los negocios y fue plagiado por algunos de sus contemporáneos. Murió en soledad y fue prácticamente olvidado durante años, a pesar de que más tarde se convirtió en un icono popular rodeado de algunas teorías conspiratorias inverosímiles.

Esta exposición podrá verse hasta el 29 de agosto de 2026 en dos unidades móviles que se despliegan y se convierten en dos salas de cien metros cuadrados cada una, gracias a las cuales la Fundación la Caixa puede ahora acercar la figura de Tesla a más públicos.

El alcalde de Gandía, José Manuel Prieto; la responsable Territorial de la Fundación la Caixa en la Comunitat Valenciana, Soraya Casado; la directora de la oficina Store de CaixaBank Antic Hospital, Arantxa Donet; y el asesor de la exposición, Sergi Romeu, han presentado este martes la exposición en un acto donde también han estado presentes la regidora de Cultura de Gandia, Balbina Sendra; la primera teniente de alcalde de la ciudad, Alícia izquierdo; así como otros integrantes de la corporación municipal.

Una simpática imagen de las autoridades y los organizadores en el acto de este martes / Natxo Francés

El alcalde destacó durante la presentación de la muestra la importancia de recuperar esta iniciativa cultural de la Fundación la Caixa tras el paréntesis del pasado año, motivado por la atención prioritaria a los municipios afectados por la DANA. Prieto subrayó que la muestra regresa al Moll dels Borja como "una nueva oportunidad para acercar la ciencia, la investigación y la cultura tanto a la ciudadanía como a los visitantes que eligen Gandia durante la temporada estival".

El primer edil puso en valor los 30 años de colaboración entre la Fundación la Caixa y la ciudad, una alianza que calificó como ejemplo de cooperación entre instituciones y de compromiso social de las empresas con el desarrollo de los municipios. En este sentido, resaltó el papel de la entidad en la dinamización cultural de Gandia y su contribución a consolidar una oferta complementaria de calidad que refuerza el atractivo turístico de la ciudad.

Prieto también agradeció la implicación de CaixaBank y de la Fundación la Caixa con el tejido asociativo, social y emprendedor de Gandia, y señaló que exposiciones como esta contribuyen a reforzar la condición de la ciudad como referente turístico y cultural. Asimismo, invitó a residentes y visitantes a descubrir la figura de Nikola Tesla a través de la muestra que se integra en la programación de Gandia a la Mar.

Por último, el alcalde afirmó que iniciativas de estas características "ayudan a proyectar la imagen de Gandia más allá de sus playas", poniendo en valor su patrimonio, su oferta cultural, gastronómica y medioambiental, y expresó su deseo de que esta colaboración con la Fundación La Caixa continúe fortaleciéndose en los próximos años.

Programación

La abertura al público general es de pases de 30 minutos, de lunes a domingo, de 11 a 14 h y de 17 a 23 horas. El 29 de agosto la exposición cerrará a las 14 horas.

Para visitas guiadas de grupos escolares y otros colectivos hay que formalizar una reserva previa llamando al 900 80 11 37

Noticias relacionadas

Hay también visitas comentadas para público general. En castellano: martes, jueves y sábados a las 12 horas los lunes, miércoles, viernes y domingos a las 19 horas, mientras que en valenciano los lunes, miércoles, viernes y domingos a las 12 horas y martes, jueves y sábados, a las 19 horas.