Joves Socialistes de Gandia denuncia el retraso en las más de 200 viviendas públicas proyectadas por la Generalitat Valenciana en Santa Anna
Desde la organización recuerdan que estas promociones nacieron del acuerdo alcanzado entre el gobierno del Botànic y el Ayuntamiento de Gandia
Seis años después de la cesión del suelo, ninguna de las promociones estará disponible como mínimo antes de 2029, según Joves Socialistes de Gandia
Joves Socialistes de Gandia denuncia que tres años después de la llegada del Partido Popular a la Generalitat, solo una de las cuatro promociones de viviendas públicas proyectadas en el distrito de Santa Ana está en marcha y lo hace con importantes retrasos, mientras las otras siguen pendientes de ejecución.
El secretario general de Joves Socialistes de Gandia, Héctor Giner, ha señalado que "es incomprensible que, mientras la juventud tiene cada vez más dificultades para emanciparse, la Generalitat sea incapaz de ejecutar un proyecto estratégico que acumula años de retraso. Lo que debía ser una oportunidad para ampliar el parque público de vivienda se ha convertido en el mejor ejemplo de la lentitud con la que actúa el Consell del Partido Popular".
Desde la organización recuerdan que las políticas de vivienda son competencia de la Generalitat Valenciana, pero destacan que el Ayuntamiento de Gandia ha impulsado diferentes medidas para facilitar el acceso a la vivienda y paliar la falta de actuación del Consell. En este sentido, Giner ha afirmado que "esto no va de siglas. Va de dar respuesta al principal problema que tiene hoy la juventud. El Ayuntamiento está haciendo todo lo que está en su mano, pero la administración competente es la Generalitat y sigue sin cumplir con Gandia".
Joves Socialistes de Gandia también han criticado la reciente visita a la ciudad del president de la Generalitat, Pérez Llorca. Giner ha señalado que "ha tardado ocho meses en visitar Gandia desde su investidura y, cuando por fin lo hace, ni siquiera considera oportuno reunirse con su alcalde, José Manuel Prieto. Esa actitud demuestra la escasa importancia que el Partido Popular concede a Gandia y a sus vecinos".
Asimismo, desde Joves Socialistes lamentan el silencio de Víctor Soler, a quien reprochan no haber exigido al Consell que acelere estas actuaciones. En palabras de Giner, "Soler prefiere actuar como el delegado de Pérez Llorca en Gandia antes que defender los intereses de los gandienses. Seis años después de la cesión de los terrenos, el PP sigue sin ser capaz de entregar una sola vivienda pública en Santa Anna".
Críticas a NNGG
El dirigente juvenil también ha cargado contra Nuevas Generaciones de Gandia, asegurando que "viven más preocupados por hacer oposición al PSPV-PSOE que por defender a los jóvenes. Cuando hay que criticar al gobierno municipal aparecen inmediatamente, pero cuando hay que exigir a su propio partido que acelere la construcción de vivienda pública, desaparecen. Callan porque les pesan más las siglas del PP que los problemas de la juventud".
Por último, desde Joves Socialistes exigen a la Generalitat que reactive de manera inmediata estas promociones de vivienda pública. "La juventud no puede esperar hasta 2029 para acceder a una vivienda digna. Gandia necesita un Consell que tenga en cuenta a nuestra ciudad y cumpla con sus compromisos", ha concluido Héctor Giner.
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