La lista de espera media para ser operado en el hospital de Gandia es de 61 días
El número total de pacientes pendientes de una operación en el Departamento de Salud es de 2.649 a fecha de junio según el balance de la conselleria
La lista de espera media para ser intervenido quirúrgicamente en el Departamento de Salud de Gandia es de 61 días, a fecha de junio. Se trata de un tiempo de espera inferior a la media autonómica, que es de 88 días, según el balance semestral recientemente publicado por la Conselleria de Sanidad. También se ha reducido con respecto al último dato publicado, diciembre de 2025, cuando eran 67 días.
El número total de pacientes pendientes de una operación en el hospital Francesc de Borja de Gandia es de 2.649. Estos se desglosan en los siguientes, según su grado de prioridad: 1.219 de cero a 90 días de espera; 705 con una demora de 91 a 180 días y 725 con más de 180 días.
En el ámbito autonómico la Conselleria de Sanidad destaca de los datos que ha logrado reducir hasta los 17 días el tiempo medio de espera para intervenir quirúrgicamente a los pacientes con prioridad 1, aquellos cuyo estado clínico requiere una intervención en un plazo máximo de 30 días.
La cifra de pacientes con esta prioridad en espera para someterse a una intervención quirúrgica se ha reducido en la C. Valenciana a la mitad, ya que en junio de 2023 ascendía a 2.967 y al final de este último mes de junio se situaba en 1.493.
Sin embargo, como informa Levante-EMV, en general la lista de espera ha emporado con respecto al último parámetro, publicado en diciembre, marcando el peor dato de la legislatura.
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