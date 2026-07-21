Nuevo aliciente cultural en la programación estival: Miramar estrena el 1 de agosto la representación teatral de los principales episodios de su historia con actores y figurantes locales

El Ayuntamiento de Miramar presentará el próximo 1 de agosto, a las 20:00 horas, en el paseo Marítim de la playa, a la altura del Riuet, la primera edición de "Érase una vez... Miramar", una recreación histórica que nace con el objetivo de recuperar, divulgar y poner en valor la historia del municipio a través de una experiencia cultural abierta a toda la ciudadanía.

Este nuevo proyecto propone un recorrido por algunos de los acontecimientos más relevantes que han marcado la evolución de Miramar desde los primeros asentamientos musulmanes y el nacimiento de la antigua alquería hasta la conquista del Reino de Valencia por Jaime I, el reparto de tierras reflejado en el Llibre del Repartiment, la expulsión de los moriscos en 1609, la posterior repoblación mediante la Carta Pobla de 1611 y la defensa de la costa frente a las incursiones berberiscas.

La recreación combina rigor histórico con recursos escénicos para ofrecer al público una propuesta divulgativa, emocionante y accesible. A través de la interpretación, la música, la danza y una cuidada ambientación, la representación permitirá revivir episodios fundamentales del pasado de Miramar y acercar la historia local a vecinos y visitantes de una forma participativa.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Miramar apuesta por la cultura como herramienta para preservar el patrimonio histórico, fortalecer el sentimiento de pertenencia al municipio y transmitir a las nuevas generaciones el legado de quienes construyeron el pueblo a lo largo de los siglos.

La recreación histórica también nace con la vocación de consolidarse como un referente cultural dentro de la programación estival de Miramar, favoreciendo la participación de asociaciones y vecinos y convirtiéndose en un atractivo para quienes visitan el municipio durante el verano.

En la recreación se podrá conocer el nacimiento del pueblo de Miramar / Ajuntament de Miramar

Bajo el título "Érase una vez... Miramar", la representación rinde homenaje a todas las generaciones que han formado parte de la historia local: agricultores, pescadores, hombres, mujeres y niños que, con su trabajo y esfuerzo, contribuyeron a construir el Miramar actual.

El Ayuntamiento de Miramar invita a toda la ciudadanía y a los visitantes a asistir a esta primera recreación histórica y a disfrutar de un viaje al pasado que permitirá conocer mejor los orígenes, la evolución y la identidad del municipio.

Las fiestas patronales en la playa

El concejal de Fiestas, Salvador Gregori, ha destacado que "esta recreación histórica es un proyecto que nace para poner en valor la historia de Miramar de una forma cercana, participativa y emocionante. Queremos que vecinos y visitantes conozcan nuestros orígenes y se sientan orgullosos del patrimonio y de la identidad de nuestro pueblo. Además, con esta nueva propuesta seguimos avanzando en nuestro objetivo de llevar las Fiestas Patronales también a la playa de Miramar, ampliando la programación y acercando las actividades a todos los rincones del municipio".

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Además, ha querido poner en valor la implicación de la ciudadanía: "Uno de los aspectos más especiales de esta iniciativa es que cuenta con la participación de actores y figurantes de Miramar, vecinos y vecinas que han hecho posible esta representación con su dedicación e ilusión. Su implicación convierte esta recreación histórica en un auténtico proyecto de pueblo".