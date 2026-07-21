Proinbeni UpB Gandia configura la columna vertebral a falta de dos o tres fichajes más para la temporada 2026-2027 en Segunda FEB

Units pel Bàsquet Gandia ya tiene perfilada la plantilla de su primer equipo, Proinbeni, para competir en Segunda FEB en la temporada 2026-2027. El plantel, ahora mismo, lo forman ocho jugadores, pero el club ya avanza que faltan dos o tres más por llegar en forma de fichajes.

Los ya confirmados son el base Luis Ferrando, el escolta Juanmi Molina y el ala-pívot, Juanjo Santana, (los tres continúan de la pasada campaña), además del escolta Jaden Wells, el alero Adrià Aragonés, el ala-pívot Pedro López-San Vicente y los pívots Max Adasun y Sergio Mendiola.

Cuerpo técnico

También está confirmada la composición del cuerpo técnico con el primer entrenador, Alejandro Mesa, a la cabeza. Junto a "Capi" están Manu Herrera (entrenador asistente), Edu Medina (ayudante), Ignacio Costa (preparador físico), Pilar Belenguer (fisioterapeuta) y el médico Cayetano Torres, que afrontará así su tercera temporada como máximo responsable del área médica del conjunto gandiense, aportando su experiencia, profesionalidad en el cuidado de la salud de la plantilla.

Inscripción confirmada

Por otro lado, Proinbeni Units Pel Bàsquet Gandía ya está inscrito de forma oficial esta temporada en la Segunda FEB. El club ha oficializado su presencia en la competición organizada por la FEB y de esta forma jugará por tercer año consecutivo en la segunda categoría nacional del baloncesto español.

Noticias relacionadas

Esta temporada la categoría cumplirá su 27ª edición de vida como competición de baloncesto.