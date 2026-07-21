Un taller de minecraft a tamaño real y una zona de realidad virtual, novedades en las fiestas patronales de Beniflà 2026

El Ayuntamiento de Beniflà ya lo tiene todo a punto para que comiencen las fiestas de este año. Con un programa repleto de actividades para todos los públicos, se cumple el objetivo de ofrecer propuestas que atraigan a todos los grupos de edad, y que sean del gusto del vecindario y de los visitantes.

El inicio, este miércoles día 22, lo marca la mejor música de banda. La Agrupación Musical Sant Jaume dará el pistoletazo de salida de la semana festiva con un concierto enmarcado dentro de la campaña de la Diputación de Valencia "Excel·lent: Música de banda 2026”, que se celebrará en la plaza del pueblo a las 20.30 horas. Una actuación que siempre genera mucha expectación, puesto que se trata de una de las asociaciones más destacadas del municipio.

Un jueves mágico con sabor a “bonyítol” y con las grandes voces mediterráneas. Otra de las asociaciones del pueblo con más actividad y miembros es la de los Jubilados y Pensionistas y, precisamente el jueves día 24 celebran una cena de larga tradición que consiste en elaborar "cassoles de bonyítol" al horno. Previo a la cena, por la tarde, tendrá lugar un show de magia para toda la familia a cargo de Mago Salvago. La velada del jueves concluirá con el espectáculo "Voces del Mediterráneo" en el que se interpretarán canciones míticas de los grandes cantantes valencianos como por ejemplo Nino Bravo o Camilo Sesto, entre otros.

Recogimiento

Viernes con actividades novedosas: Taller de Minecraft y Realidad Virtual. El viernes 24 la actividad se intensifica arrancando la jornada con la comida de gala de jubilados y pensionistas en el Restaurante Molí Canyar. Por la tarde los jóvenes y pequeños lo pasarán en grande con una actividad que llega por primera vez a nuestra comarca: un taller de Minecraft a tamaño real, donde podrán crear sus construcciones con bloques del conocido juego. Además, también habrá una zona de realidad virtual donde podrán explorar nuevos mundos sin moverse de la plaza del pueblo.

El viernes también habrá momento para el recogimiento, porque a las 20:30 h tendrá lugar la Misa en honor a Cristo de la Salud, seguida de la tradicional procesión que recorrerá las calles del municipio con el acompañamiento de la AM Sant Jaume.

Sábado de color con cabalgata de disfraces, Holy Fest, cena, verbena y correfocs. El día de Sant Jaume, el sábado 25, la actividad empieza tarde, pero será muy intensa. A las 19:30 horas empezará la cabalgata de disfraces que recorrerá las calles del pueblo con animación de circo. Al acabar, tendrá lugar una Holy Fest al polideportivo, que teñirá el pueblo de color. Después de una buena ducha, hay que recuperar fuerzas con una cena de sobaquillo en la plaza amenizada por la Orquesta Amanecer. Durante la pausa de la orquesta, la actividad no para porque habrá correfocs, a cargo de la Colla de Dimonis "Inga Va!".

Raspall profesional

El deporte autóctono, protagonista el domingo. Para concluir la semana festiva, mientras los pequeños se refrescan con los hinchables de agua que se instalarán en la plaza durante todo el día, la avenida Reino de València acogerá dos partidas de raspall profesional. A las 11 se celebrará la partida masculina y a las 12 será el turno de las mujeres con la participación del deportista local Patricia Martí.

El colofón a las estas fiestas lo pondrá la misa en honor al Patrón, Sant Jaume, a quien se sacará en procesión después de la Eucaristía. Al acabar, final de las fiestas con un castillo de fuegos artificiales.

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Invitación para disfrutar las fiestas con hermandad y armonía. La regidora de Fiestas, Esther Peiró, el alcalde, Borja Gironés, y toda la corporación municipal, invitan a todos los beniflateros y beniflateras, y también a los pueblos vecinos, a disfrutar de las fiestas con alegría y respeto, poniendo énfasis en el hecho que se han programado unas fiestas abiertas e inclusivas donde esperan que todos los asistentes participen y disfruten.