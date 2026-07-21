Xeraco cierra la piscina municipal hasta nuevo aviso por contaminación fecal accidental
El ayuntamiento se esforzará en reabrirla lo antes posible teniendo en cuenta la llegada de la ola de calor pero debe seguir antes un protocolo de desinfección
El Gobierno de Xeraco ha informado este martes que la piscina grande municipal permanecerá cerrada hasta nuevo aviso a causa de una contaminación fecal. En concreto, se trata de un niño que ha defecado en el agua de manera accidental.
El ayuntamiento se esforzará en reabrirla lo antes posible teniendo en cuenta la llegada de la ola de calor. Pero antes hay que seguir unos protocolos establecidos, que pasan por labores de limpieza, desinfección y analítica del agua para garantizar la seguridad de todas las personas usuarias antes de su reapertura. El ayuntamiento pide disculpas por las molestias ocasionadas y agradece la comprensión.
Casos como estos suelen pasar todos los veranos, con mayor o menor frecuencia, y el suceso, por tanto, no tiene nada que ver con el "reto viral marrón", que consiste en hacerlo a posta, grabarlo y subirlo a redes sociales. En Bellreguard, aunque se descarta el gamberrismo, estudian poner cámaras, puesto que ya han tenido que cerrar la piscina hasta cinco veces esta temporada.
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