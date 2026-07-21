Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Delitos teniente Guardia CivilOla de calorAlerta naranja Comunitat ValencianaTiempo ValenciaRebaño muflonesFerran TorresTráfico Valencia hoy
instagramlinkedin

Xeraco cierra la piscina municipal hasta nuevo aviso por contaminación fecal accidental

El ayuntamiento se esforzará en reabrirla lo antes posible teniendo en cuenta la llegada de la ola de calor pero debe seguir antes un protocolo de desinfección

Piscina de Xeraco.

Piscina de Xeraco. / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

El Gobierno de Xeraco ha informado este martes que la piscina grande municipal permanecerá cerrada hasta nuevo aviso a causa de una contaminación fecal. En concreto, se trata de un niño que ha defecado en el agua de manera accidental.

El ayuntamiento se esforzará en reabrirla lo antes posible teniendo en cuenta la llegada de la ola de calor. Pero antes hay que seguir unos protocolos establecidos, que pasan por labores de limpieza, desinfección y analítica del agua para garantizar la seguridad de todas las personas usuarias antes de su reapertura. El ayuntamiento pide disculpas por las molestias ocasionadas y agradece la comprensión.

Noticias relacionadas y más

Casos como estos suelen pasar todos los veranos, con mayor o menor frecuencia, y el suceso, por tanto, no tiene nada que ver con el "reto viral marrón", que consiste en hacerlo a posta, grabarlo y subirlo a redes sociales. En Bellreguard, aunque se descarta el gamberrismo, estudian poner cámaras, puesto que ya han tenido que cerrar la piscina hasta cinco veces esta temporada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El río Vaca en Tavernes, Simat y Benifairó de la Valldigna recupera un centenar de especies tras eliminar la caña invasora hace cinco años
  2. Rubén, argentino propietario de un local en Gandia: 'Voy a hinchar por Argentina, pero no me molestaría una victoria de España
  3. Las cabras de Les Creus de Tavernes de la Valldigna bajan un año más en busca de agua
  4. Barx cuenta con una piscina por cada cuatro vecinos y Oliva supera a Gandia en número de albercas
  5. Los profesores se manifiestan frente al presidente de la Generalitat antes de la comida de la cofradía de pescadores de Gandia
  6. La Safor se prepara para la histórica final de España-Argentina: De pantallas gigantes en las playas de Tavernes o Gandia a cambios en los Moros i Cristians de Oliva
  7. El alcalde de Gandia solicita una reunión con el presidente de la Generalitat para desbloquear los principales proyectos pendientes en la ciudad
  8. Alquilar un piso turístico una semana en agosto cuesta ya 500 euros más en Oliva que en Gandia

Xeraco cierra la piscina municipal hasta nuevo aviso por contaminación fecal accidental

Xeraco cierra la piscina municipal hasta nuevo aviso por contaminación fecal accidental

Nuevo aliciente cultural en la programación estival: Miramar estrena el 1 de agosto la representación teatral de los principales episodios de su historia con actores y figurantes locales

Nuevo aliciente cultural en la programación estival: Miramar estrena el 1 de agosto la representación teatral de los principales episodios de su historia con actores y figurantes locales

La lista de espera media para ser operado en el hospital de Gandia es de 61 días

La lista de espera media para ser operado en el hospital de Gandia es de 61 días

Joves Socialistes de Gandia denuncia el retraso en las más de 200 viviendas públicas proyectadas por la Generalitat Valenciana en Santa Anna

Joves Socialistes de Gandia denuncia el retraso en las más de 200 viviendas públicas proyectadas por la Generalitat Valenciana en Santa Anna

L’Ajuntament de Vilallonga advertix d’un possible delicte contra el medi ambient: apareixen residus abandonats en l’àrea protegida del riu Serpis

L’Ajuntament de Vilallonga advertix d’un possible delicte contra el medi ambient: apareixen residus abandonats en l’àrea protegida del riu Serpis

El Ayuntamiento de Villalonga advierte de un posible delito contra el medio ambiente: Aparecen residuos abandonados en el área protegida del río Serpis

El Ayuntamiento de Villalonga advierte de un posible delito contra el medio ambiente: Aparecen residuos abandonados en el área protegida del río Serpis

Prieto anima a la escritora Elvira Sastre a repetir la experiencia y vivir el Mundial de 2030 en la playa de Gandia

Proinbeni UpB Gandia configura la columna vertebral a falta de dos o tres fichajes más para la temporada 2026-2027 en Segunda FEB

Proinbeni UpB Gandia configura la columna vertebral a falta de dos o tres fichajes más para la temporada 2026-2027 en Segunda FEB
Tracking Pixel Contents