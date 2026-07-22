Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Delitos teniente Guardia CivilOla de calorAlerta naranja Comunitat ValencianaRebaño muflonesFerran Torresalquiler aldea
instagramlinkedin

Siempre es buen momento para descubrir el parque natural del marjal Oliva-Pego: Una jornada para disfrutar con la ·Ruta del Agua"

Siempre es buen momento para descubrir el parque natural del marjal Oliva-Pego: Una jornada para disfrutar con la ·Ruta del Agua"

Una imagen del marjal ubicado entre las comarcas de la Safor y la Marina

Una imagen del marjal ubicado entre las comarcas de la Safor y la Marina / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Miquel Font

Oliva

El Parc Natural de la Marjal Oliva-Pego ha organizado para el sábado día 25 de julio la ruta para descubrir este importante humedal valenciano ubicado entre las comarcas de la Safor y la Marina Alta con una actividad denominada "La ruta del agua'.

Se trata de un recorrido para conocer su riqueza natural y cultural, observar su flora y fauna tan interesante, en especial sus aves y, al finalizar, disfrutar de un baño en el paraje extraordinario en el paraje de la Font Salada.

De esta forma, desde las 8,30 horas y con una duración de entre dos y tres horas partiendo desde el aparcamiento de la Muntanyeta Verda, se puede disfrutar de una jornada totalmente gratuita.

Instrucciones

Para participar es necesaria la inscripción previa en el teléfono 679 195 227 o también en el correo electrónico parque_pegooliva@gva.es . La organización recuerda a los participantes que es aconsejable llevar ropa y calzado cómodos, protección solar, agua y antimosquitos, ya que son necesarios.

Noticias relacionadas

Maravilla natural

El Parque Natural de la Marjal de Oliva-Pego es una maravilla natural de la Comunitat Valenciana. Este humedal y sistema dunar al sur del río Serpis fue antiguamente una albufera y la increíble biodiversidad que lo habita y sus buenas condiciones de conservación lo convierten en uno de los espacios de estas características más importantes de la cuenca mediterránea.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El río Vaca en Tavernes, Simat y Benifairó de la Valldigna recupera un centenar de especies tras eliminar la caña invasora hace cinco años
  2. Rubén, argentino propietario de un local en Gandia: 'Voy a hinchar por Argentina, pero no me molestaría una victoria de España
  3. Las cabras de Les Creus de Tavernes de la Valldigna bajan un año más en busca de agua
  4. Barx cuenta con una piscina por cada cuatro vecinos y Oliva supera a Gandia en número de albercas
  5. Los profesores se manifiestan frente al presidente de la Generalitat antes de la comida de la cofradía de pescadores de Gandia
  6. La Safor se prepara para la histórica final de España-Argentina: De pantallas gigantes en las playas de Tavernes o Gandia a cambios en los Moros i Cristians de Oliva
  7. El alcalde de Gandia solicita una reunión con el presidente de la Generalitat para desbloquear los principales proyectos pendientes en la ciudad
  8. Alquilar un piso turístico una semana en agosto cuesta ya 500 euros más en Oliva que en Gandia

Siempre es buen momento para descubrir el parque natural del marjal Oliva-Pego: Una jornada para disfrutar con la ·Ruta del Agua"

Siempre es buen momento para descubrir el parque natural del marjal Oliva-Pego: Una jornada para disfrutar con la ·Ruta del Agua"

Proinbeni Units Pel Bàsquet Gandia ya conoce a sus rivales de la temporada 2026-2027 en la Liga de Segunda FEB y en la Copa de España

Proinbeni Units Pel Bàsquet Gandia ya conoce a sus rivales de la temporada 2026-2027 en la Liga de Segunda FEB y en la Copa de España

Doblete de oro para el Club d'Atletisme Safor Teika de Gandia en los relevos 4x100 metros lisos del Campeonato de España Junior

Doblete de oro para el Club d'Atletisme Safor Teika de Gandia en los relevos 4x100 metros lisos del Campeonato de España Junior

La pista de atletismo del polideportivo municipal de Gandia, casi a punto para su reapertura

La pista de atletismo del polideportivo municipal de Gandia, casi a punto para su reapertura

Malestar entre los vecinos del Mercat del Prado de Gandia por los aparatos del aire: "Aquí no hay quien viva"

Valldigna Verda sobre las cabras de Tavernes: "No son bomberas, habría que capturarlas y llevarlas a corrales de pastoreo"

Valldigna Verda sobre las cabras de Tavernes: "No son bomberas, habría que capturarlas y llevarlas a corrales de pastoreo"

Gandia reivindica la figura de Nikola Tesla, el genio de la electricidad moderna, con una muestra que podrá visitarse en el Moll dels Borja

Gandia reivindica la figura de Nikola Tesla, el genio de la electricidad moderna, con una muestra que podrá visitarse en el Moll dels Borja

La lista de espera media para ser operado en el hospital de Gandia es de 61 días

La lista de espera media para ser operado en el hospital de Gandia es de 61 días
Tracking Pixel Contents