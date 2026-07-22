Siempre es buen momento para descubrir el parque natural del marjal Oliva-Pego: Una jornada para disfrutar con la ·Ruta del Agua"

El Parc Natural de la Marjal Oliva-Pego ha organizado para el sábado día 25 de julio la ruta para descubrir este importante humedal valenciano ubicado entre las comarcas de la Safor y la Marina Alta con una actividad denominada "La ruta del agua'.

Se trata de un recorrido para conocer su riqueza natural y cultural, observar su flora y fauna tan interesante, en especial sus aves y, al finalizar, disfrutar de un baño en el paraje extraordinario en el paraje de la Font Salada.

De esta forma, desde las 8,30 horas y con una duración de entre dos y tres horas partiendo desde el aparcamiento de la Muntanyeta Verda, se puede disfrutar de una jornada totalmente gratuita.

Instrucciones

Para participar es necesaria la inscripción previa en el teléfono 679 195 227 o también en el correo electrónico parque_pegooliva@gva.es . La organización recuerda a los participantes que es aconsejable llevar ropa y calzado cómodos, protección solar, agua y antimosquitos, ya que son necesarios.

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Maravilla natural

El Parque Natural de la Marjal de Oliva-Pego es una maravilla natural de la Comunitat Valenciana. Este humedal y sistema dunar al sur del río Serpis fue antiguamente una albufera y la increíble biodiversidad que lo habita y sus buenas condiciones de conservación lo convierten en uno de los espacios de estas características más importantes de la cuenca mediterránea.