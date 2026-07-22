Compromís denuncia el nulo interés del gobierno del PP y Vox en la Generalitat en mejorar las infraestructuras educativas de Gandia

La portavoz de Compromís Mes Gandia y regidora de Educación, Esther Sapena, acompañada de la directora general del Departamento de Educación y miembro del Grupo Municipal, Raquel Esteve, han comparecido para denunciar el rechazo del gobierno del PP en la Generalitat con Pérez Llorca y Víctor Soler, con el apoyo de Vox, a todas las enmiendas presentadas por Compromís en los Presupuestos de la Generalitat de 2026 para reforzar las infraestructuras educativas de Gandia.

Sapena destaca que han desestimado las ocho enmiendas educativas presentadas por Compromís Mes Gandia, unas iniciativas que respondían a reivindicaciones históricas de la comunidad educativa y del mismo Consejo Escolar Municipal.

"No es que hayan ignorado las propuestas de Compromís, sino que han vuelto a abandonar la educación pública de Gandia", ha afirmado la regidora, quien ha incidido que las propuestas "no eran ocurrencias de un partido político, sino necesidades reclamadas desde hace años por los equipos directivos, las familias, el Consejo Escolar Municipal y el mismo Ayuntamiento".

La portavoz de Compromís ha centrado buena parte de su intervención en la situación del futuro Centro Integrado de Formación Profesional de la Safor, que ha calificado como "el gran símbolo de la manera de gobernar del Partido Popular".

Según ha explicado, Compromís presentó una enmienda para incrementar en 400.000 euros la partida destinada a este proyecto con el objetivo que dejara de ser una simple previsión administrativa e incorporara una inversión real que permitiera iniciar las obras.

Sapena ha recordado que el año pasado los presupuestos solo contemplaban 250.000 euros, de los cuales "se han ejecutado cero. Pero es que este año la partida prevista se reduce a los 100.000 euros, lo que es, para nosotros, una vergüenza".

La regidora ha insistido que el gobierno con Compromís dejó el proyecto completamente preparado porque las obras empezaron a finales de 2023. "El proyecto estaba hecho, la redacción estaba preparada para licitarse, la planificación estaba hecha y había una reserva de 23 millones de euros para ejecutarlo. Fue el Partido Popular quién, solo llegar al gobierno, decidió paralizarlo, retirar la delegación de las competencias al Ayuntamiento y recortar cerca del 40% de los recursos destinados a infraestructuras educativas", ha explicado.

Una burla

Por eso, ha considerado una "burla" que ahora el Consell pretenda presentar la licitación del proyecto como un gran impulso, con solo 100.000 euros. "No es ningún impulso. Es llegar más de dos años tarde. Las obras tendrían que estar acabándose y todavía estamos hablando del que el PP decidió paralizar", ha lamentado.

Otro de los ejes de las enmiendas de Compromís era la construcción de un nuevo centro educativo para dar respuesta al crecimiento de la ciudad. Sapena ha recordado que la propuesta no es una iniciativa exclusiva de Compromís, sino una reivindicación reiterada del Consejo Escolar Municipal, ante el incremento constante de matrícula sobrevenida que sufre Gandia.

En este sentido, ha recordado que al inicio del curso pasado había 73 alumnos de Infantil y Primaria y 42 de Secundaria sin plaza asignada, mientras cada curso llegan más de un millar de nuevas solicitudes de matrícula.

"Hace años que abrimos nuevas aulas dentro de los mismos centros públicos y ampliamos ratios. Pero esta solución ya ha llegado al límite. Hay escuelas que han perdido bibliotecas, aulas multiuso y otros espacios educativos porque se han convertido en clases. Esto no lo dice Compromís; lo dice el Consejo Escolar Municipal, lo dicen los equipos directivos y lo dicen las familias", ha manifestado.

Por su parte, Esteve ha denunciado "el abandono" del Pla Edificant por parte del gobierno valenciano del PP y VOX. La directora general ha explicado que Compromís también había presentado enmiendas para que la Generalitat abriera una nueva convocatoria del programa, impulsara la climatización de los centros educativos de forma real, estructural, redactara los proyectos de reforma de los IES Maria Enríquez y Veles e Vents, así como del CEE Enric Valor, y ejecutara las actuaciones pendientes que continúan paralizadas.

"Los proyectos existen, muchos están redactados, delegados y tendrían que estar ya en ejecución. El problema es que el gobierno de Pérez Llorca ha decidido frenarlos. Prometieron que acelerarían el Plan Edificant y el que han hecho es paralizarlo", ha afirmado.

Para concluir, Sapena ha asegurado que los presupuestos de la Generalitat "demuestran cuáles son las prioridades del gobierno de Pérez Llorca: Han votado contra el Centro de FP, contra un nuevo centro educativo, contra el Plan Edificant, contra la climatización de los centros y contra la reforma de nuestros institutos. Han votado contra unas inversiones que no eran ningún privilegio, sino una respuesta a las necesidades reales de Gandia", ha afirmado.

La portavoz de Compromís ha acabado dirigiéndose directamente al portavoz del PP a Gandia: "Víctor Soler siempre presume de su influencia en València. Pues bien, cuando ha llegado el momento de demostrarla, Gandia se ha quedado sin las inversiones que la comunidad educativa lleva años reclamante. Esta es la influencia de Víctor Soler: una nueva oportunidad perdida para Gandia", ha concluido.

Réplica

La concejala del Grupo Municipal Popular responsable del área de Educación, Mar Beltrán, ha respondido a la comparecencia ofrecida esta mañana por la concejala de Educación, Esther Sapena, asegurando que “el gobierno de José Manuel Prieto debería dar menos lecciones y aportar más soluciones a los problemas que dependen exclusivamente del Ayuntamiento de Gandia”.

Beltrán ha afirmado que al Partido Popular “le parece muy bien que el gobierno socialista y nacionalista tenga ambición para seguir mejorando la educación en Gandia”, pero considera que “esa ambición debería empezar por gestionar correctamente aquello que depende de ellos”.

“No se puede reclamar más colegios mientras se mantienen cerradas dos escuelas infantiles municipales y 58 niños siguen sin plaza. Antes de exigir nuevas inversiones a la Generalitat, el gobierno de Prieto debería explicar por qué mantiene cerradas las escoletes del Raval y del Grau”, ha manifestado.

“Durante ocho años de gobierno del Botànic no se instaló un solo aparato de aire acondicionado en los colegios públicos de Gandia. Ahora pretenden dar lecciones de política educativa quienes ignoraron durante años las necesidades de nuestros centros", ha dicho Mar Beltrán.

Noticias relacionadas

“Hoy vuelven a exigir nuevas infraestructuras educativas cuando la Conselleria sigue esperando desde hace meses que el Ayuntamiento de Gandia remita el informe de inundabilidad del solar propuesto para la construcción del Centro Integrado de Formación Profesional. Mientras no hagan ese trabajo, el proyecto no puede avanzar. Están reclamando públicamente una actuación que ellos mismos mantienen bloqueada. Es cinismo puro”, ha denunciado.