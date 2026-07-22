Doblete de oro para el Club d'Atletisme Safor Teika de Gandia en los relevos 4x100 metros lisos del Campeonato de España Junior

El Club d’Atletisme Safor Teika de Gandia volvió a firmar una actuación para el recuerdo en el Campeonato de España Sub20 (Junior), disputado el pasado fin de semana en Albacete y reservado para atletas nacidos en los años 2007 y 2008. El club saforense se convirtió en el gran protagonista de la competición al conquistar un espectacular doblete de oro en los relevos 4x100 metros, además de lograr cinco plazas de finalista a nivel individual.

El primero de los títulos llegó del equipo masculino. El cuarteto formado por Álex Llinares, Leroy Chacón, Ricardo Carcelén y Diego Pinto completó una carrera impecable para proclamarse campeón con un extraordinario registro de 41.19. La final se decidió por un estrechísimo margen, ya que el Atlético San Sebastián fue segundo con 41.25, apenas seis centésimas más lento, mientras que el Marathon de Madrid completó el podio con 41.80.

Además, el relevo masculino estableció un nuevo récord de la Comunitat Valenciana Sub20, mejorando una marca que permanecía en poder del Valencia Karhu desde 1991.

El equipo femenino cerró el campeonato con otra exhibición. El relevo formado por Irene Serrano, Aitana Guerola, Claudia Alriols y Camila Estrebou se proclamó campeón con un magnífico tiempo de 46.16, un registro que además supone un nuevo récord de los campeonatos. La lucha por el oro fue muy intensa hasta el final. El Diputación de València obtuvo la plata con 46.27, mientras que el Atletismo Celta de Vigo completó el podio con 47.06.

Finalistas

Por otra parte, el CA Safor Teika volvió a demostrar la profundidad de su equipo con cinco puestos de finalista. Se trata de Aitana Guerola, cuarta en los 100 ml; Hugo Arbona, quinto en salto con pértiga; Leroy Chacón, quinto en los 100 ml; Silvia García, séptima en pértiga y Ana Serrano, octava en los 100 metros lisos.

La participación individual del club la completaron Valeria Ferrer (100 mv), Guillem Sierra (110 mv), Ricardo Carcelén (200 ml), Carlos Fernández (salto de longitud y triple salto) y Camila Estrebou y Claudia Alriols en los 100 ml.

El director deportivo del club, David Melo, comentó que con este resultado "el CA Safor Teika vuelve a confirmar el excelente momento de su cantera y su creciente protagonismo en los campeonatos nacionales, consolidándose como uno de los clubes de referencia del atletismo español en categorías de formación".