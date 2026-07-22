El Gobierno de España "cumple" con las obras de emergencia para reparar los daños del temporal Harry en la playa de Tavernes de la Valldigna

El Gobierno de España ha finalizado las obras de emergencia para reparar los daños ocasionados por el temporal Harry, que afectó el litoral de Tavernes de la Valldigna los días 19 y 20 de enero de 2026.

Estas actuaciones, que han supuesto una inversión de 1.079.295 euros, se enmarcan en las obras de emergencia aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado 24 de marzo para reparar los desperfectos provocados por el tren de borrascas de principio de año en varias provincias, entre ellas la de València, y que afectó a las playas de Tavernes de la Valldigna.

Los trabajos, ejecutados entre el 1 de abril y el 25 de junio, han permitido recuperar una parte importante de la fachada marítima de Tavernes de la Valldigna.

La imagen del mes de enero pasado describe perfectamente lo ocurrido en la playa de Tavernes de la Valldigna / Levante-EMV

Las actuaciones se han centrado en la aportación de cerca de 60.000 metros cúbicos de arena para recuperar el perfil de las playas en diferentes ubicaciones de la zona de la Goleta y la playa urbana.

Además, las obras han incluido la remodelación y actualización del sistema de desagüe del Lago de la Goleta y la instalación de elementos de protección del sistema dunar en un tramo de 100 metros de la playa urbana con el objetivo de reforzar la conservación de este espacio.

Recepción de la obra

Una vez finalizada las obras, esta semana se ha llevado a cabo la recepción de los trabajos por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la empresa constructora Becsa, en la que también estuvieron presentes la alcaldesa Lara Romero y el regidor de Obras Públicas, Josep Llàcer, acompañados de técnicos municipales y de responsables de la Demarcación de Costas. El acta de la recepción de las actuaciones fue firmada por la alcaldesa de Tavernes de la Valldigna y el jefe de Demarcación de Costas.

Falta el proyecto definitivo

La alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, ha destacado que "el Gobierno de España ha cumplido con el compromiso adquirido ejecutando el proyecto de emergencia que se solicitó directamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Actualmente, ya se han recepcionado las obras, una actuación que ha permitido aportar cerca de 60.000 metros cúbicos de arena y que ha supuesto una inversión superior al millón de euros".

El mar se tragó el litorial de Tavernes de la Valldigna a principios de 2026 / Levante-EMV

Ha añadido que, "sin embargo, reiteramos la necesidad que se ejecute lo antes posible el proyecto estructural definitivo, una reivindicación histórica imprescindible para garantizar la regeneración estable de nuestro litoral".

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Romero concluye que, "somos conscientes que esta intervención ha supuesto un auténtico balón de oxígeno para paliar los efectos provocados por el temporal Harry. Pero la situación continúa requiriendo medidas urgentes y definitivas, por lo cual es fundamental que se aceleren los plazos y que la solución estructural llegue cuanto antes mejor".