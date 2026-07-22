La pista de atletismo del polideportivo municipal de Gandia, casi a punto para su reapertura

La pista de atletismo Toni Herreros de Gandia está casi a punto para su reapertura. Tras muchos meses de espera debido a variados problemas, la instalación está prácticamente lista para su utilización.

El Ayuntamiento de Gandia anunció en su día que las obras estarían terminadas en la segunda quincena del mes de julio y todo parece indicar que se van a cumplir los últimos plazos establecidos.

Las obras de la reforma prácticamente integral se reanudaron el pasado 14 de abril ejecutadas por la empresa catalana Sportan S.L. El gasto total de los trabajos pendientes es de 536.881,65 euros.

Muchos meses

La historia de la reforma de la pista se remonta al mes de mayo de 2025 con el inicio de la primera fase de la actuación, pero es en la primera semana de agosto del pasado año cuando se cierra definitivamente la instalación por las obras.

A partir de ahí, se especula sobre las fechas de finalización de los trabajos. Las lluvias retrasan los plazos y de octubre o noviembre se pasa a diciembre. En enero explota la situación. El Ayuntamiento de Gandia anuncia que la empresa adjudicataria está en quiebra y por ello se paralizan las obras.

Después, el propio consistorio autoriza la cesión del contrato de la reforma y se permite que los atletas puedan entrenar con un compromiso de declaración responsable por parte de los deportistas.

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La reforma de la pista se programó en dos fases con un presupuesto de 1,6 millones. La primera incluía la reforma del entorno de la pista: vestuarios, graderíos, zona de tecnificación, gimnasio, torres de luz LED, mejora del sistema de drenaje y modernización del almacén de material. La segunda consistía en la colocación del tartán.