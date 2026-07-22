La pista de atletismo del polideportivo municipal de Gandia, casi a punto para su reapertura
El ayuntamiento anunció que estaría lista en la segunda quincena de julio
La pista de atletismo Toni Herreros de Gandia está casi a punto para su reapertura. Tras muchos meses de espera debido a variados problemas, la instalación está prácticamente lista para su utilización.
El Ayuntamiento de Gandia anunció en su día que las obras estarían terminadas en la segunda quincena del mes de julio y todo parece indicar que se van a cumplir los últimos plazos establecidos.
Las obras de la reforma prácticamente integral se reanudaron el pasado 14 de abril ejecutadas por la empresa catalana Sportan S.L. El gasto total de los trabajos pendientes es de 536.881,65 euros.
Muchos meses
La historia de la reforma de la pista se remonta al mes de mayo de 2025 con el inicio de la primera fase de la actuación, pero es en la primera semana de agosto del pasado año cuando se cierra definitivamente la instalación por las obras.
A partir de ahí, se especula sobre las fechas de finalización de los trabajos. Las lluvias retrasan los plazos y de octubre o noviembre se pasa a diciembre. En enero explota la situación. El Ayuntamiento de Gandia anuncia que la empresa adjudicataria está en quiebra y por ello se paralizan las obras.
Después, el propio consistorio autoriza la cesión del contrato de la reforma y se permite que los atletas puedan entrenar con un compromiso de declaración responsable por parte de los deportistas.
La reforma de la pista se programó en dos fases con un presupuesto de 1,6 millones. La primera incluía la reforma del entorno de la pista: vestuarios, graderíos, zona de tecnificación, gimnasio, torres de luz LED, mejora del sistema de drenaje y modernización del almacén de material. La segunda consistía en la colocación del tartán.
Suscríbete para seguir leyendo
- El río Vaca en Tavernes, Simat y Benifairó de la Valldigna recupera un centenar de especies tras eliminar la caña invasora hace cinco años
- Rubén, argentino propietario de un local en Gandia: 'Voy a hinchar por Argentina, pero no me molestaría una victoria de España
- Las cabras de Les Creus de Tavernes de la Valldigna bajan un año más en busca de agua
- Barx cuenta con una piscina por cada cuatro vecinos y Oliva supera a Gandia en número de albercas
- Los profesores se manifiestan frente al presidente de la Generalitat antes de la comida de la cofradía de pescadores de Gandia
- La Safor se prepara para la histórica final de España-Argentina: De pantallas gigantes en las playas de Tavernes o Gandia a cambios en los Moros i Cristians de Oliva
- El alcalde de Gandia solicita una reunión con el presidente de la Generalitat para desbloquear los principales proyectos pendientes en la ciudad
- Alquilar un piso turístico una semana en agosto cuesta ya 500 euros más en Oliva que en Gandia