El PP de Gandia aplaude la "inversión récord" del Consell de 2,4 millones desde 2023 para modernizar polígonos

El concejal del Grupo Municipal Popular en Gandia Vicent Gregori puso en valor la “firme apuesta” del Consell que preside Juanfran Pérez Llorca por el desarrollo económico de Gandia, tras las inversiones destinadas por el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace) para la modernización de los polígonos industriales de la ciudad.

Gregori destacó que, desde 2023, la Generalitat ha destinado un total de 2.439.779 euros a mejorar las áreas industriales de Gandia, “una muestra clara de que el Partido Popular cree en la industria como motor de crecimiento, generación de empleo y atracción de inversiones”.

En una rueda de prensa este miércoles Gregori comentó que “frente a quienes hablan de apoyar a nuestras empresas, el Consell del PP responde con hechos. Esta es la diferencia entre un gobierno que hace anuncios y otro que invierte para transformar la realidad”.

Según sus datos las ayudas concedidas fueron de 662.067 euros en 2023, 563.185 euros en 2024 y 1.214.527 euros correspondientes a la convocatoria 2025-2026, alcanzando una inversión acumulada cercana a los 2,5 millones.

El edil popular explicó que estos recursos permitirán continuar mejorando los polígonos de Alcodar, Benieto, Rajolar y La Vital, mediante actuaciones destinadas a reforzar las infraestructuras, mejorar los accesos, incrementar la eficiencia energética, reforzar la seguridad, optimizar la movilidad y ampliar los servicios que reciben las empresas instaladas en estas áreas industriales.

“La Generalitat no solo impulsa estas actuaciones, sino que asume una parte muy importante de su financiación. En 2023 sufragó el 82,76 % de las obras; en 2024, el 70,4 %; y en la convocatoria 2025-2026 cubrirá el 80 % de las actuaciones previstas para 2025 y el 100 % de las correspondientes a 2026. Es un compromiso inequívoco con el tejido productivo de Gandia”, aseguró.

El concejal popular recordó, además, que esta apuesta por la industria va acompañada de propuestas impulsadas por el Partido Popular de Gandia para mejorar la competitividad de los polígonos, como "reclamar transporte público con las áreas industriales”.

“Apoyar a nuestros polígonos es apoyar a cientos de empresas, miles de trabajadores y a muchas familias que dependen de la actividad económica que allí se desarrolla. Este es el camino: menos propaganda y más inversiones; menos titulares y más hechos", concluyó.

Respuesta del gobierno local

Al respecto, la concejala de Economía y Empresa, Elena Moncho, lamentó la "autocomplacencia" de los populares. Recordó al respecto que estas subvenciones se pusieron en marcha durante el gobierno de Ximo Puig en 2017 y que, desde entonces, han permitido movilizar cerca de 4,2 millones de euros en inversiones para la ciudad.

«Han comparecido en rueda de prensa ocultando que el Ayuntamiento de Gandia es el que presenta los proyectos y el que realiza el trabajo, de la mano de las empresas, para dar respuesta a sus necesidades», dijo Moncho, y añadió que el consistorio cofinancia estas actuaciones con una aportación que ronda el 30% de la inversión.

Noticias relacionadas

«Resulta curioso que siempre estén reclamando lealtad institucional y, aún así intenten despreciar el trabajo que realizan conjuntamente el gobierno municipal y las asociaciones empresariales para presentar proyectos que consiguen financiación y generan oportunidades para Gandia», concluyó.