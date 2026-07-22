Proinbeni Units Pel Bàsquet Gandia ya conoce a sus rivales de la temporada 2026-2027 en la Liga de Segunda FEB y en la Copa de España

Proinbeni Units Pel Bàsquet Gandia ya sabe a qué rivales se enfrentará en esta temporada que viene 2026-2027, tanto en la Liga de Segunda FEB como en el torneo de la Copa de España.

El equipo de la Safor ha quedado encuadrado en la competición liguera dentro del grupo B. Sus rivales serán Amics Castelló, Biele ISB Azpeitia de Guipuzcua, Basket Cartagena, Intermáquinas Benicarló, Lobe Tu provincia Huesla La Magia, Logrobasket Log17 de Logroño, CB Zaragoza, Molina Basket de Molina de Segura (Murcia), Class Basquet Sant Antoni de Ibiza, CEB Llíria, Sol Gironés Bisbal Bàsquet de la Bisbal de l'Empurdà (Girona), TQ-CB Prat (Barcelona) y Reina Proteínas Clavijo de Logroño.

La Liga en segunda FEB arrancará el primer fin de semana de octubre.

La Copa

La Copa de España será la primera competición nacional en saltar a las pistas a partir del próximo sábado 12 de septiembre y lo hará con los equipos de Segunda FEB disputando la que será su primera fase. En la fase de grupos competirán junto a Proinbeni UpB Gandia en el grupo G el CEB Llíria, Ciudad Molina Basket y Basket Cartagena.

Noticias relacionadas

La fase de grupos estará compuesta una vez más por 28 equipos que competirán en 7 grupos de 4 equipos cada uno (proximidad geográfica) a la búsqueda de los 14 billetes que darán acceso a las eliminatorias por el título. Un segundo paso en el que entrarán en juego los 18 conjuntos de Primera FEB con una ronda de partidos de dieciseisavos de Final a partido único.