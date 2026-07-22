Sinergia necesaria: Tavernes de la Valldigna fomenta la seguridad, la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente
El ayuntamiento y la asamblea local de Cruz Roja se unen para organizar jornadas de concienciación sobre el medio marino
El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna y la asamblea local de la Cruz Roja han unido esfuerzos para organizar una jornada de concienciación ambiental destinada a promover la protección del medio marino y poner en valor la riqueza y la vulnerabilidad de la biodiversidad de nuestra costa.
La actividad, que forma parte de la campaña de salvamento y socorrismo, se enmarca dentro del proyecto europeo "Intermares", la principal iniciativa de conservación del medio marino a Europa, que tiene como objetivo avanzar hacia una gestión eficaz e integrada de los espacios marinos protegidos de la Red Natura 2000.
Durante la jornada, se instaló un punto informativo en la playa dirigido a la ciudadanía, vecinos y turistas. A través de paneles divulgativos y material didáctico interactivo sobre la fauna marina autóctona, como por ejemplo pulpos, aves marinas o bivalvas, se ha informado sobre la importancia de preservar los ecosistemas marinos, reducir el impacto de la actividad humana y fomentar hábitos más sostenibles.
Tendrá continuidad
El regidor de Servicios Públicos, José Enrique Cuñat, ha destacado que "nuestras playas son uno de los principales atractivos del municipio, pero también constituyen un espacio natural de un gran valor que tenemos que proteger entre todas y todos. La concienciación ciudadana es una herramienta fundamental para garantizar la conservación de nuestro litoral y avanzar hacia una gestión más sostenible del medio marino".
La campaña de sensibilización ambiental de Cruz Roja continuará desarrollándose a lo largo del verano con nuevas acciones destinadas a fomentar la seguridad, la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente en la playa de Tavernes de la Valldigna.
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