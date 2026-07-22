Valldigna Verda sobre las cabras de Tavernes: "No son bomberas, habría que capturarlas y llevarlas a corrales de pastoreo"

La Associació Ecologista Valldigna Verda ha vuelto a poner el dedo en la llaga con un análisis sobre la manada de cabras asilvestradas, descendientes de cabras de corral, que recorren desde hace años el medio forestal en las montañas de la Valldigna, como la de les Creus, en Tavernes, sin ningún tipo de control ni planificación.

Según el informe de Valldigna Verda la presencia de estos animales ejerce una fuerte presión sobre la vegetación natural. Las cabras tienen especial predilección por los brotes tiernos y las especies rebrotadoras, precisamente aquellas que tienen que garantizar la regeneración del bosque, su evolución hacia masas forestales más maduras y su capacidad de resistir sequías, plagas e incendios.

Cuando esta presión se mantiene durante años, se añade en el análisis de la asociación ecologista, la consecuencia es la simplificación del ecosistema, la pérdida de regeneración natural, el empobrecimiento de la biodiversidad y el incremento de los procesos erosivos hasta dejar, en algunos puntos, la roca madre a cuerpo descubierto.

Además, advierten desde Valldigna Verda, en los periodos de calor extremo y escasez de agua, se genera una problemática añadida que acaba trasladándose a las administraciones públicas, que destinan recursos humanos y económicos a proveer de agua a estos animales, "unos recursos que tendrían que estar orientados a actuaciones de conservación y gestión ambiental efectivas".

Últimamente, destacan desde el colectivo, se está extendiendo la idea que estas cabras asilvestradas son "bomberas", que contribuyen a la prevención de incendios, al aumento de la biodiversidad y a la conservación del patrimonio natural. "Pero esto es una simplificación que no resiste un análisis serio. El pastoreo puede ser una herramienta útil de gestión forestal, pero solo cuando está planificado, monitorizado y adaptado a los objetivos de conservación", se indica en el informe que ha hecho público la asociación.

Los ejemplos de Gandia y Xeraco

El ejemplo que pone de relieve Valldigna Verda es el del Paraje Natural Municipal Parpalló-Borrell, donde el Ayuntamiento de Gandia desarrolla desde 2023 el proyecto "Ramat de Foc", creado expresamente para utilizar la ganadería como herramienta de prevención de incendios y gestión forestal. Según los ecologistas, "la diferencia con la situación que se está planteando en la Valldigna es evidente. En el Parpalló-Borrell, las cabras forman parte de un proyecto gestionado y supervisado, con zonas de pasto definidas, infraestructura específica, corrales adaptados y un sistema de seguimiento tecnológico mediante dispositivos electrónicos y monitorización en tiempo real que permite controlar su ubicación y sus movimientos".

El mismo proyecto nació con el objetivo explícito de reducir combustible vegetal en áreas estratégicas de prevención de incendios, complementando otras actuaciones de gestión forestal como los cortafuegos, la mejora de caminos forestales y las infraestructuras de emergencia. Es decir, "las cabras no actúan libremente ni ocupan cualquier espacio sin limitaciones. Hay una planificación, un seguimiento y unos objetivos concretos", subraya Valldigna Verda en boca de Manel Gómez, uno de sus representantes directos.

También en Xeraco se apuesta por el pastoreo como herramienta para cuidar y proteger la montaña con el objetivo de contribuir a la reducción del riesgo de incendios forestales. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Medio Ambiente con el apoyo de la Diputación de València, contempla el pastoreo controlado de unas 350 cabras sobre una superficie aproximada de 20 hectáreas. La actuación abarca enclaves como el Repetidor Vell, la Senda de la Taula y los márgenes de la pista forestal municipal, en las zonas de Covachones y la Mallaeta.

Las cabras asilvestradas se reproducen sin control en las montañas de la Valldigna / Levante-EMV

Además, advierte el propio Manel Gómez, "la manada asilvestrada por la montaña de Tavernes de la Valldigna supone un freno a la recolonización de la sierra por parte de la cabra hispánica. Esta especie, autóctona, y que tiempo atrás habitaba en la Valldigna, está volviendo a ocupar su extensión natural. Hace unos años se vieron algunos ejemplares por la Casella, en Alzira. La presencia de una manada cada vez más numerosa de cabras asilvestradas que ocupan un nicho ecológico muy similar, supone un freno importante para la recuperación de la cabra hispánica".

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Convertir una manada asilvestrada y sin depredadores naturales en una supuesta herramienta de conservación "es una falacia que ignora los impactos reales sobre la regeneración forestal, la biodiversidad y la calidad de los suelos", por lo que, según Manel Gómez, de Valldigna Verda, "hay que capturar esta manada asilvestrada para llevarla a corrales de pastoreo, que es donde debe de estar. De este modo también se evitará el sufrimiento que, año tras año, sufren estos animales que sin ninguna atención tienen que sobrevivir a sequías y otras condiciones extremas en un medio para el que no están adaptados".