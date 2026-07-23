Más agentes de proximidad con la unidad Delta: La Policía Local de Gandia refuerza la seguridad y la convivencia en todos los barrios de la ciudad

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y la regidora de Seguridad, Protección y Convivencia, Lydia Morant, han estado en la presentación de los agentes de la unidad Delta de la Policía Local, un servicio especializado de proximidad que se ha consolidado como una herramienta clave para mejorar la convivencia y reforzar la seguridad a los barrios de la ciudad.

La unidad Delta desarrolla su tarea diariamente en horario por la tarde y noche, de 17.00 a 01.00 horas, atendiendo incidencias relacionadas con la convivencia ciudadana, realizando labores preventivas y reforzando la presencia policial en aquellos puntos donde más se necesita. Su objetivo es anticiparse a los problemas, prevenir conflictos y ofrecer una respuesta próxima y eficaz a las demandas vecinales.

Valoraciones

José Manuel Prieto destaca que esta legislatura se ha apostado por un modelo de policía de proximidad que permite acercar la seguridad a todos los distritos de Gandia. "Es una manera de anticipar los retos, prevenir los problemas y actuar antes de que ocurran, reforzando la convivencia y la seguridad en todos los barrios", afirma.

Por su parte, Lydia Morant recuerda que la unidad nace como una experiencia piloto en Beniopa y Santa Anna y que, después de los bonos resultados obtenidos, se ha extendido al conjunto de la ciudad.

Ocho efectivos

La regidora explicó que Delta está integrada por ocho efectivos que trabajan de manera coordinada con la unidad de proximidad por la mañana y con los policías de barrio, ofreciendo una atención especializada a las incidencias que se producen durante la tarde y la noche.

Noticias relacionadas

La nueva unidad se ha convertido así en un referente de la estrategia municipal de seguridad y convivencia, dando respuesta a una demanda trasladada por las juntas de distrito y contribuyendo a mantener una ciudad más segura, próxima y cohesionada.