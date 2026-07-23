Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso rojo ola de calorPedro Sánchez Ford AlmussafesGigafactoría VolkswagenAyalaTiempo Valencia hoyAndrés CamposPermisos ola de calor
instagramlinkedin

Más agentes de proximidad con la unidad Delta: La Policía Local de Gandia refuerza la seguridad y la convivencia en todos los barrios de la ciudad

Los policías han iniciado su labor en los distritos de Beniopa y Santa Anna

Las autoridades locales saludan a los agentes de la unidad Delta de Gandia

Las autoridades locales saludan a los agentes de la unidad Delta de Gandia / Àlex Oltra

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Salva Talens

Salva Talens

Gandia

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y la regidora de Seguridad, Protección y Convivencia, Lydia Morant, han estado en la presentación de los agentes de la unidad Delta de la Policía Local, un servicio especializado de proximidad que se ha consolidado como una herramienta clave para mejorar la convivencia y reforzar la seguridad a los barrios de la ciudad.

La unidad Delta desarrolla su tarea diariamente en horario por la tarde y noche, de 17.00 a 01.00 horas, atendiendo incidencias relacionadas con la convivencia ciudadana, realizando labores preventivas y reforzando la presencia policial en aquellos puntos donde más se necesita. Su objetivo es anticiparse a los problemas, prevenir conflictos y ofrecer una respuesta próxima y eficaz a las demandas vecinales.

Valoraciones

José Manuel Prieto destaca que esta legislatura se ha apostado por un modelo de policía de proximidad que permite acercar la seguridad a todos los distritos de Gandia. "Es una manera de anticipar los retos, prevenir los problemas y actuar antes de que ocurran, reforzando la convivencia y la seguridad en todos los barrios", afirma.

Por su parte, Lydia Morant recuerda que la unidad nace como una experiencia piloto en Beniopa y Santa Anna y que, después de los bonos resultados obtenidos, se ha extendido al conjunto de la ciudad.

Ocho efectivos

La regidora explicó que Delta está integrada por ocho efectivos que trabajan de manera coordinada con la unidad de proximidad por la mañana y con los policías de barrio, ofreciendo una atención especializada a las incidencias que se producen durante la tarde y la noche.

Noticias relacionadas

La nueva unidad se ha convertido así en un referente de la estrategia municipal de seguridad y convivencia, dando respuesta a una demanda trasladada por las juntas de distrito y contribuyendo a mantener una ciudad más segura, próxima y cohesionada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Malestar entre los vecinos del Mercat del Prado de Gandia por los aparatos del aire: 'Aquí no hay quien viva
  2. El río Vaca en Tavernes, Simat y Benifairó de la Valldigna recupera un centenar de especies tras eliminar la caña invasora hace cinco años
  3. Rubén, argentino propietario de un local en Gandia: 'Voy a hinchar por Argentina, pero no me molestaría una victoria de España
  4. Valldigna Verda sobre las cabras de Tavernes: 'No son bomberas, habría que capturarlas y llevarlas a corrales de pastoreo
  5. Barx cuenta con una piscina por cada cuatro vecinos y Oliva supera a Gandia en número de albercas
  6. Los profesores se manifiestan frente al presidente de la Generalitat antes de la comida de la cofradía de pescadores de Gandia
  7. La Safor se prepara para la histórica final de España-Argentina: De pantallas gigantes en las playas de Tavernes o Gandia a cambios en los Moros i Cristians de Oliva
  8. Alquilar un piso turístico una semana en agosto cuesta ya 500 euros más en Oliva que en Gandia

Más agentes de proximidad con la unidad Delta: La Policía Local de Gandia refuerza la seguridad y la convivencia en todos los barrios de la ciudad

Más agentes de proximidad con la unidad Delta: La Policía Local de Gandia refuerza la seguridad y la convivencia en todos los barrios de la ciudad

Estos son los municipios valencianos con sensación térmica de más de 45ºC

Estos son los municipios valencianos con sensación térmica de más de 45ºC

Llocnou de Sant Jeroni entierra 44.000 euros de una pista de 'skate' y la transforma en una cancha de futbito

La ficción democrática

La ficción democrática

Piscinas gratis, refugios climáticos y suspendidas algunas actividades: los ayuntamientos toman medidas ante la alerta roja por calor

El Ayuntamiento del Real de Gandia clama contra el incivismo: Orines de perros y trastos viejos en la calle causan molestias a los vecinos

El Ayuntamiento del Real de Gandia clama contra el incivismo: Orines de perros y trastos viejos en la calle causan molestias a los vecinos

Nova sessió del projecte participatiu Xeraco 2050: anàlisi sobre el model turístic que es vol construir per al futur del municipi

Nova sessió del projecte participatiu Xeraco 2050: anàlisi sobre el model turístic que es vol construir per al futur del municipi

El Ayuntamiento de Gandia felicita al BoxSafor por los éxitos de sus deportistas en el Campeonato de España de kick boxing

El Ayuntamiento de Gandia felicita al BoxSafor por los éxitos de sus deportistas en el Campeonato de España de kick boxing
Tracking Pixel Contents