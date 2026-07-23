El Ayuntamiento de Gandia felicita al BoxSafor por los éxitos de sus deportistas en el Campeonato de España de kick boxing

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y el regidor de Deportes, Jesús Naveiro, han ofrecido una recepción oficial en el despacho de Alcaldía del ayuntamiento de la ciudad a las deportistas del BoxSafor Gandia de kick boxing, Club Andrea Martínez y Valeria Romero, para felicitarlas por los excelentes resultados obtenidos en el Campeonato de España.

Andrea Martínez se proclamó campeona de España en la modalidad de Point Fight y, además, ha sido seleccionada para participar en el próximo Campeonato del Mundo de la modalidad.

Por su parte, Valeria Romero consiguió una meritoria medalla de bronce en la misma competición, resultado que le ha valido la clasificación para disputar el Campeonato de Europa.

Entrenador y director técnico

Las deportistas estuvieron acompañadas en este acto oficial de reconocimiento por Águeda Bosch, Margarita Stahl y el entrenador y director técnico del club, José Antonio Núñez.

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Durante el encuentro, el alcalde y el regidor trasladaron su enhorabuena a las jóvenes atletas por su esfuerzo, dedicación y espíritu de superación, al mismo tiempo que las animaron a continuar llevando el nombre de Gandia al más alto nivel en las competiciones nacionales e internacionales en que participan.