El Ayuntamiento del Real de Gandia clama contra el incivismo: Orines de perros y trastos viejos en la calle causan molestias a los vecinos
Las autoridades dan consejos a los propietarios para que no se ensucie el municipio
El Real de Gandia se ha despertado este jueves con una imagen que no gusta a nadie por culpa del incivismo de algunos vecinos que afecta a todo el municipio. El ayuntamiento lamenta los orines de los perros en lugares donde no corresponde y los trastos viejos acumulados en torno a los contenedores.
Por todo ello, desde el consistorio se hace un llamamiento a todos los propietarios de perros y otras mascotas para solicitar su colaboración en la limpieza del municipio.
Y es que muchas calles presentan un estado de suciedad a causa de los orines de los perros. Esta situación, además de deteriorar el pavimento y el mobiliario urbano, genera malos olores que afectan el bienestar y la convivencia entre el vecindario.
El ayuntamiento recuerda que realiza periódicamente tareas de limpieza, destinando importantes recursos humanos y económicos. Sin embargo, en pocos días las calles vuelven a encontrarse en la misma situación.
Consejos
Por eso, el ayuntamiento pide la colaboración de todos los dueños de mascotas porque, siempre que sea posible, paseen a sus animales por las zonas de las afueras del municipio, donde existen campos y caminos rurales donde no provocarán tantas molestias como dentro del municipio.
Cuando esto no sea posible, añaden fuentes municipales, "rogamos que procuren que los perros orinen evitando las fachadas, puertas y elementos del mobiliario urbano". Además, "es fundamental verter una cantidad suficiente de agua, preferiblemente con un poco de vinagre, para diluir la orina y ayudar a neutralizar los malos olores".
Aparte de los orines de los perros también se lamenta que haya vecinos que dejen en la calle residuos, muchas veces trastos viejos, apilados en torno a los contenedores existentes.
El Ayuntamiento del Real de Gandia destaca que tener el pueblo limpio es una responsabilidad compartida. Con pequeños gestos por parte de todos "conseguiremos un municipio más limpio, agradable y respetuoso para vecinos y visitantes".
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