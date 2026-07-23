Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso rojo ola de calorPedro Sánchez Ford AlmussafesGigafactoría VolkswagenAyalaTiempo Valencia hoyAndrés CamposPermisos ola de calor
instagramlinkedin

El Ayuntamiento del Real de Gandia clama contra el incivismo: Orines de perros y trastos viejos en la calle causan molestias a los vecinos

Las autoridades dan consejos a los propietarios para que no se ensucie el municipio

Residuos acumulados en la calle fuera de los contenedores en el Real de Gandia

Residuos acumulados en la calle fuera de los contenedores en el Real de Gandia / Ajuntament del Real de Gandia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Salva Talens

Salva Talens

Gandia

El Real de Gandia se ha despertado este jueves con una imagen que no gusta a nadie por culpa del incivismo de algunos vecinos que afecta a todo el municipio. El ayuntamiento lamenta los orines de los perros en lugares donde no corresponde y los trastos viejos acumulados en torno a los contenedores.

Por todo ello, desde el consistorio se hace un llamamiento a todos los propietarios de perros y otras mascotas para solicitar su colaboración en la limpieza del municipio.

Y es que muchas calles presentan un estado de suciedad a causa de los orines de los perros. Esta situación, además de deteriorar el pavimento y el mobiliario urbano, genera malos olores que afectan el bienestar y la convivencia entre el vecindario.

Los orines de los perros dañan el mobiliario urbano

Los orines de los perros dañan el mobiliario urbano / Ajuntament del Real de Gandia

El ayuntamiento recuerda que realiza periódicamente tareas de limpieza, destinando importantes recursos humanos y económicos. Sin embargo, en pocos días las calles vuelven a encontrarse en la misma situación.

Consejos

Por eso, el ayuntamiento pide la colaboración de todos los dueños de mascotas porque, siempre que sea posible, paseen a sus animales por las zonas de las afueras del municipio, donde existen campos y caminos rurales donde no provocarán tantas molestias como dentro del municipio.

Cuando esto no sea posible, añaden fuentes municipales, "rogamos que procuren que los perros orinen evitando las fachadas, puertas y elementos del mobiliario urbano". Además, "es fundamental verter una cantidad suficiente de agua, preferiblemente con un poco de vinagre, para diluir la orina y ayudar a neutralizar los malos olores".

Un operario, en plena tarea de limpiza de viales en el Real de Gandia

Un operario, en plena tarea de limpiza de viales en el Real de Gandia / Ajuntament del Real de Gandia

Aparte de los orines de los perros también se lamenta que haya vecinos que dejen en la calle residuos, muchas veces trastos viejos, apilados en torno a los contenedores existentes.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento del Real de Gandia destaca que tener el pueblo limpio es una responsabilidad compartida. Con pequeños gestos por parte de todos "conseguiremos un municipio más limpio, agradable y respetuoso para vecinos y visitantes".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Malestar entre los vecinos del Mercat del Prado de Gandia por los aparatos del aire: 'Aquí no hay quien viva
  2. El río Vaca en Tavernes, Simat y Benifairó de la Valldigna recupera un centenar de especies tras eliminar la caña invasora hace cinco años
  3. Rubén, argentino propietario de un local en Gandia: 'Voy a hinchar por Argentina, pero no me molestaría una victoria de España
  4. Valldigna Verda sobre las cabras de Tavernes: 'No son bomberas, habría que capturarlas y llevarlas a corrales de pastoreo
  5. Barx cuenta con una piscina por cada cuatro vecinos y Oliva supera a Gandia en número de albercas
  6. Los profesores se manifiestan frente al presidente de la Generalitat antes de la comida de la cofradía de pescadores de Gandia
  7. La Safor se prepara para la histórica final de España-Argentina: De pantallas gigantes en las playas de Tavernes o Gandia a cambios en los Moros i Cristians de Oliva
  8. Alquilar un piso turístico una semana en agosto cuesta ya 500 euros más en Oliva que en Gandia

Estos son los municipios valencianos con sensación térmica de más de 45ºC

Estos son los municipios valencianos con sensación térmica de más de 45ºC

El Ayuntamiento del Real de Gandia clama contra el incivismo: Orines de perros y trastos viejos en la calle causan molestias a los vecinos

El Ayuntamiento del Real de Gandia clama contra el incivismo: Orines de perros y trastos viejos en la calle causan molestias a los vecinos

Piscinas gratis, refugios climáticos y suspendidas algunas actividades: los ayuntamientos toman medidas ante la alerta roja por calor

Nova sessió del projecte participatiu Xeraco 2050: anàlisi sobre el model turístic que es vol construir per al futur del municipi

Nova sessió del projecte participatiu Xeraco 2050: anàlisi sobre el model turístic que es vol construir per al futur del municipi

El Ayuntamiento de Gandia felicita al BoxSafor por los éxitos de sus deportistas en el Campeonato de España de kick boxing

El Ayuntamiento de Gandia felicita al BoxSafor por los éxitos de sus deportistas en el Campeonato de España de kick boxing

El joven escolta valenciano, Pol Antich, nuevo jugador de Proinbeni Units Pel Bàsquet Gandia para la temporada 2026-2027

El joven escolta valenciano, Pol Antich, nuevo jugador de Proinbeni Units Pel Bàsquet Gandia para la temporada 2026-2027

El Festival Polisònic de Gandia varía su horario y arranca con ritmos latinos en la actuación de la banda "Doña Manteca"

El Festival Polisònic de Gandia varía su horario y arranca con ritmos latinos en la actuación de la banda "Doña Manteca"

Nueva sesión del proyecto participativo Xeraco 2050: Análisis sobre el modelo turístico que se quiere construir para el futuro del municipio

Nueva sesión del proyecto participativo Xeraco 2050: Análisis sobre el modelo turístico que se quiere construir para el futuro del municipio
Tracking Pixel Contents