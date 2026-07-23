Bellreguard destina 84.923 € de la Diputación de València a mejorar el firme de siete calles del municipio

El Ayuntamiento de Bellreguard invertirá 84.923 €, financiados a través del Pla Obert d'Inversions (POI) de la Diputación en las obras de reparación de hundimientos del pavimento detectados en varias calles del municipio. Esta actuación permitirá reforzar la seguridad viaria, mejorar el estado de conservación de la red viaria local y prolongar la vida útil del firme.

Las obras se desarrollarán en la avenida de la Safor, la calle Parlamento Europeo, la avenida de Alicante, el Camino Viejo de Gandia, la calle València, la avenida de los Deportes y la calle Vicent Andrés Estellés.

Los hundimientos que se repararán se han producido principalmente por el paso continuado del tráfico y por el deterioro de la base de la calzada con el paso del tiempo. Estas deformaciones pueden provocar irregularidades en la circulación e incrementar el riesgo de accidentes, especialmente para bicicletas, motocicletas y vehículos de movilidad personal, motivo por el cual su reparación es una actuación prioritaria.

Para solucionar estos desperfectos, se actuará sobre cada una de las zonas afectadas mediante la retirada del pavimento deteriorado, la excavación y compactación del terreno, la reposición de la subbase con material granular, la ejecución de una nueva solera de hormigón armado y la posterior reposición del pavimento asfáltico. Esta intervención permitirá reforzar la estabilidad del firme y ofrecer una solución más duradera.

El proyecto también contempla actuaciones específicas para corregir el origen de algunos de los problemas detectados. En la calle Parlamento Europeo se mejorarán las condiciones de drenaje con la instalación de nuevos imbornales que evitarán la acumulación de agua sobre la calzada, mientras que en la avenida de los Deportes se reconstruirá una zona de aparcamiento de hormigón que también presentaba un asentamiento del terreno.

Valoraciones

El alcalde de Bellreguard, Àlex Ruiz, ha destacado que «continuamos aprovechando los recursos del Pla Obert para dar respuesta a necesidades reales del municipio. Invertir en el mantenimiento de nuestras calles es invertir en la seguridad, la calidad de los espacios públicos y el bienestar de nuestros vecinos y vecinas. Este tipo de actuaciones, aunque muchas veces pasan desapercibidas, son fundamentales para continuar mejorando Bellreguard».

Por su parte, la teniente de alcalde, Cristina Mateu, ha señalado que «esta actuación es fruto del seguimiento continuo que se realiza sobre el estado de las calles del municipio. Con estas obras no solo reparamos los desperfectos existentes, sino que también actuamos sobre las causas que los han provocado en aquellos puntos donde es necesario, garantizando una solución más efectiva y duradera».

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Información

Durante la ejecución de los trabajos se podrán producir restricciones puntuales de tráfico y estacionamiento en las zonas afectadas. El Ayuntamiento informará previamente de cualquier incidencia que pueda derivarse del desarrollo de las obras y agradece la comprensión y colaboración del vecindario mientras duran los trabajos.