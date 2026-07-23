Campaña especial de vigilancia y control de la Policía Local de Gandia: Nueve positivos por consumo de alcohol y tres por drogas

La Policía Local de Gandia se ha sumado a la campaña especial de vigilancia y control de alcohol y drogas promovida por la Dirección General de Tráfico (DGT), desarrollada entre los días 13 y 19 de julio, con el objetivo de reforzar la seguridad viaria y prevenir conductas de riesgo al volante también dentro del casco urbano de la ciudad.

Durante el dispositivo especial, los agentes efectuaron un total de 238 pruebas de alcoholemia, de las cuales 9 dieron resultado positivo. Además, se tramitaron dos denuncias a conductores que se negaron a someterse a la prueba reglamentaria.

En cuanto al control de sustancias estupefacientes, se practicaron 9 pruebas de detección de drogas, con un balance de 3 resultados positivos y una denuncia por negativa a realizar la prueba.

La regidora delegada de Protección, Seguridad y Convivencia en el Ayuntamiento de Gandia, Lydia Morant, ha destacado que esta iniciativa se enmarca dentro de las acciones preventivas que se desarrollan de manera coordinada con la DGT para incrementar la seguridad en las vías urbanas. "Estos controles forman parte de la estrategia de prevención y tolerancia cero con las conductas que ponen en riesgo la seguridad viaria, puesto que el consumo de alcohol y drogas continúa siendo uno de los principales factores concurrentes en los accidentes de tráfico más graves", ha señalado.

Tolerancia cero

Desde la Policía Local de Gandia se recuerda que la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas supone un grave peligro tanto para quien conduce como para el resto de usuarios de la vía pública. Por eso, se insiste en la necesidad de evitar cualquier consumo antes de ponerse al volante y de no permitir que otras personas conduzcan en estas circunstancias.

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"La única tasa segura al volante es la del 0%. La seguridad viaria es una responsabilidad compartida y la prevención continúa siendo la mejor herramienta para salvar vidas", ha concluido Morant.