Empieza en Gandia la guerra comercial por abrir en verano los domingos y festivos

Las espadas ya están, oficialmente, en alto. La Generalitat ha sacado a exposición pública el anuncio para ampliar en Gandia la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT). Es decir, que se pueda abrir en verano y en Semana Santa durante los domingos y festivos en todo el núcleo urbano, y no solo en el Grau y la playa como hasta ahora.

El expediente está al alcance de todo el mundo; se puede consultar en la web de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio. Allí están expuestos los argumentos a favor de los solicitantes interesados, que son La Vital y Carrefour, y en contra los del ayuntamiento y el pequeño comercio. El gobierno local reunió el pasado 22 de junio al Consell Local del Comerç, un organismo consultivo que por mayoría se manifestó en contra, y ese acta se ha adjuntado al informe municipal remitido a la Dirección General de Comercio.

La última palabra, tras estudiar las alegaciones que se presenten al respecto, la tiene la Generalitat. En caso de aprobarse entraría en vigor el año que viene. El Gobierno de Gandia ha anunciado que prepara alegaciones en contra, y además encargará a la Universitat de València un diagnóstico sobre el comercio urbano. En el ayuntamiento los grupos del PSPV-PSOE, PP y Compromís manifestaron públicamente su rechazo a ampliar la ZGAT, en apoyo al pequeño comercio local.

La declaración de ZGAT supone que los comercios, incluidas las grandes superficies, pueden abrir del 15 de junio al 15 de septiembre los domingos y festivos en la zona, y también aquellos comprendidos en el periodo entre el Domingo de Ramos y el segundo domingo de Pascua, excepto el 1 de mayo. Con el tiempo se puede ir revisando si continúan dándose las circunstancias que la motivaron, pero una vez que se declara difícilmente es reversible.

La principal queja de los pequeños comerciantes está en los nuevos criterios que aplica ahora el Consell para declarar una ZGAT. El decreto ley de simplificación administrativa, aprobado el 26 de diciembre de 2025, también modificó la Ley de Comercio, del año 2011.

Así, para acreditar la condición de ZGAT basta con que el 30 % de las viviendas sobre el total del municipal sean «no principales», o secundarias, sin entrar a valorar si son o no de uso turístico o vacacional. Aquí, por tanto, también computan las viviendas vacías, y en el actual contexto inmobiliario en Gandia hay centenares, se calcula que más de cinco mil.

Las grandes superficies argumentan en su escrito que el núcleo urbano, el Grau y la playa «funcionan como un conjunto urbano residencial, turístico y de servicios indivisible, perfectamente conectado y accesible entre sí, circunstancia que justifica la declaración de ZGAT a todo el término municipal». Añaden que esto ofrecería a los turistas y a los propios habitantes «la oferta comercial en domingos y festivos que estos precisan» puesto que en el Grau y playa esta es limitada, «solo existen comercios de souvenirs y de venta de productos cotidianos, como alimentación y droguería».

En cuanto al porcentaje de «viviendas no principales», las grandes superficies lo sitúan, basándose n el INE, en el 44,41 %, 14 puntos por encima del requisito legal exigido. Y opinan que los clientes, al no poder abrir ellos en domingos, se están «fugando» al complejo comercial Portal de la Marina, en Ondara.

La otra parte trata de seducir al Consell con otros argumentos. Relata el ayuntamiento que en la actual ZGAT en vigor hay oferta comercial suficiente y ampliarla podría perjudicar a los negocios consolidados del distrito marítimo. Además, no es una medida proporcional: «Supondría extender un régimen excepcional de libertad horaria a áreas urbanas cuya vinculación con el turismo no ha quedado demostrada», añaden.

Y pone en valor el papel del Consell Local del Comerç, al existir representantes del comercio local, asociaciones empresariales y los grupos municipales.

Esta guerra es similar a la que se ha dado en Oliva. Pero allí la ha perdido el pequeño comercio, y la ZGAT está plenamente en vigor este verano. En Oliva la asociación Asucova lo ha intentado de forma insistente todos los años y al final se ha llevado el gato al agua. Sin embargo, en Gandia todavía está en una fase inicial y hay tiempo para reaccionar y presentar recursos.