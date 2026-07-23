El Festival Polisònic de Gandia varía su horario y arranca con ritmos latinos en la actuación de la banda "Doña Manteca"
El ciclo empieza con un concierto gratuito de una banda formada ìntegramente por mujeres este jueves 23 de julio
Este jueves, en el jardín de la Casa de Cultura de Gandia, se inicia una nueva edición del Festival Polisònic, que organiza el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Gandia y que, con un total de 9 conciertos, finalizará el 15 de agosto.
Esta primera actuación estará a cargo del grupo Doña Manteca, una banda valenciana, formada íntegramente por mujeres, donde destaca el amor que profesan a los ritmos latinos.
Con una actitud divertida y alegre, Doña Manteca le rinde homenaje a la música latina de todos los tiempos, con un repertorio que incluye versiones de Los Panchos, Celia Cruz, Chavela Vargas e, incluso, la argentina Nathy Peluso.
Para mitigar el calor
Desde la organización del Polisònic se informa del cambio de horario de este concierto, que inicialmente estaba previsto a las 20 horas pero que, a causa de la previsión de las altas temperaturas, se iniciará a las 21.30 horas, con entrada gratuita.
El Festival Polisònic continuará durante este fin de semana. El viernes tendrá lugar la actuación de Patax, con un espectáculo trepidante y divertido de música negra y fusión.
El sábado, será el turno del blues i el country, con la actuación del guitarrista californiano Jeff Espinoza & The Gypsy Runners. Estos dos conciertos serán a las 21,30 horas y las entradas se pueden adquirir en la Casa de Cultura y en Vivaticket.es, al precio de 10 euros, con descuentos por abonos, Carnet Joven o de Pensionista.
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