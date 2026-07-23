El joven escolta valenciano, Pol Antich, nuevo jugador de Proinbeni Units Pel Bàsquet Gandia para la temporada 2026-2027

Units Pel Bàsquet Gandia ha alcanzado un acuerdo para incorporar al joven escolta valenciano, Pol Antich, por una temporada. Este jugador debutará en la categoría nacional de Segunda FEB.

Pol Antich Mínguez (Benifaió, Valencia, 5/7/2006 - 1,93 cm) se convierte en el sexto fichaje del conjunto dirigido por Alejandro Mesa y Manu Herrera para afrontar la temporada 2026/27 en la Liga de Segunda FEB y en la Copa de España.

Pol Antich llega a Gandia tras completar una sólida trayectoria formativa. Forjado durante cuatro temporadas en la cantera del Valencia Basket, fue campeón de Liga Junior con el CD Don Bosco, siendo además MVP de la competición.

Su crecimiento deportivo le ha llevado a disputar Campeonatos de España, tanto con clubes como con la selección autonómica, además de participar en diversos torneos internacionales. También fue convocado con la preselección española U21 de 3x3, confirmando su proyección a nivel nacional.

Debutante en la categoría

En categoría sénior, ha competido dos temporadas en Tercera FEB, la primera con el CB Alginet y la pasada temporada defendiendo los colores del CB Sueca, jugando la fase de ascenso a Segunda FEB.

Durante la campaña pasada firmó unos promedios de 11,1 puntos, 3,5 rebotes y 3,4 asistencias por partido. Juventud, descaro y muchas ganas de hacerlo bien en su primera experiencia en Segunda FEB.

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Según anuncia la junta directiva de Units pel Bàsquet Gandia ahora mismo solo restan dos nuevas incorporaciones para completar definitivamente la plantilla del próximo curso.