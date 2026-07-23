Llocnou de Sant Jeroni entierra 44.000 euros de una pista de 'skate' y la transforma en una cancha de futbito

El gobierno de Llocnou de Sant Jeroni ha dado por muerto el "skate park" y ha constatado el fracaso de esta disciplina en el pueblo. Los jóvenes de este pequeño municipio de la Safor, con 592 habitantes, siguen prefiriendo el fútbol de toda la vida. En 2023, con fondos del Pla Obert d'Inversions, de la Diputación de València, el alcalde, Ricard Igualde, del PSPV-PSOE, impulsó una pista de "skate", que costó 44.000 euros. Hace un par de meses se enterró definitivamente y se ha transformado en una cancha de futbito.

Compromís, que en su día advirtió que no iba a funcionar, ha puesto los hechos en conocimiento de la Diputación, en concreto del Servicio de Cooperación Municipal. Los nacionalistas piden en el escrito "que se verifique si existe autorización para la eliminación o cambio de uso, que se determine si se han incumplido las condiciones del plan de inversiones, que en su caso, se inicie un procedimiento para devolver la subvención, y depurar, en su caso, las responsabilidades que correspondan".

Se ubicó en la zona deportiva junto a la autovía CV-60. Pero pasaba el tiempo y nadie la utilizaba. Los nacionalistas relatan que aproximadamente en el mes de junio de 2025 "esta pista fue cubierta de piedras y arena, con una base de hormigón para hacerla desaparecer".

En enero de este 2026, la Alcaldía, mediante un comunicado en el bando municipal, informó de su pronta desaparición y la intención de crear una pista multideporte. Lo harían, comentaron, "en un ejercicio de responsabilidad y rectificación". El gobierno local reconoció que no había tenido "el uso esperado por parte de los jóvenes", y "como administración responsable, pensamos que rectificar es de sabios, por eso hemos decidido no insistir en un modelo que no funciona y transformar el espacio para darle una nueva vida". En mayo la infraestructura quedó sepultada y empezaron las obras de la otra cancha, con un presupuesto de 8.000 euros.

El portavoz de Compromís, Daniel Signes, considera que estos hechos podrían suponer "un incumplimiento de la obligación de mantener el destino de la inversión subvencionada, la eliminación de una infraestructura financiada con fondos públicos antes del plazo exigido y posibles irregularidades en la tramitación".

Obras del trinquet

Por otra parte, este jueves se ha celebrado un pleno ordinario. La sesión, comunicada con dos días de antelación, ha empezado a las 9.30 horas. Asistió una técnica de la Diputación de València que actuó como secretaria, puesto que hasta esta plaza se ha venido cubriendo en los últimos plenos de manera accidental con personal laboral.

Lo más destacado es que se ha aprobado el pago de un certificado de obra a la empresa que está construyendo el trinquet y los vestuarios, por valor de 114.000 euros.

Esta factura se fue rechazada en el anterior pleno, por el voto en contra de los tres ediles de Compromís y de la concejala María Elia Artés. Sin embargo, en el de hoy, ante la ausencia de una concejala de Compromís, Maria Teresa Jaijo, y de la propia Artés, ha salido adelante, con tres votos a favor de los socialistas frente a dos en contra de Compromís.

Daniel Signes reconoce que la empresa tiene derecho a cobrar pero insiste en que el trinquet, como sucede con la pista de "skate", "no era una inversión prioritaria" y que la infraestructura está demasiado cerca de la CV-60. Sobre este último aspecto Compromís quiere comprobar si existe algún informe técnico que impida construir a menos de 100 metros de la autovía.