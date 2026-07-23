Nueva sesión del proyecto participativo Xeraco 2050: Análisis sobre el modelo turístico que se quiere construir para el futuro del municipio

El proyecto participativo Xeraco 2050 continúa avanzando con una nueva cita abierta a toda la ciudadanía. Después de la primera mesa dedicada al urbanismo, este jueves 23 de julio, a las 20 horas, en el Centro Cívico de la Playa, será el turno de abordar otro de los grandes esos estratégicos para el futuro del municipio: el turismo.

El objetivo del encuentro es generar un espacio de reflexión compartida sobre qué modelo turístico necesita Xeraco para afrontar las próximas décadas, combinando desarrollo económico, sostenibilidad, calidad de vida y preservación de los valores que identifican el municipio.

La sesión será presentada por la periodista Maria Fuster y contará con cuatro ponentes que aportarán visiones complementarias desde diferentes ámbitos profesionales: Ángel Caravaca, experto inmobiliario; Joana Pelegrí, técnica de Turismo del Ayuntamiento de Calles y especialista en inteligencia turística; Lola Teruel, profesora universitaria y experta en planificación e inteligencia turística y Óscar Aparisi, cofundador de Serviplaya y profesional del sector inmobiliario vinculado al turismo desde hace más de tres décadas.

La mesa planteará cuestiones clave para el desarrollo del municipio: qué tipo de turismo quiere atraer Xeraco, como se puede mantener un crecimiento equilibrado, qué servicios e infraestructuras serán necesarios, qué papel tiene que jugar la innovación o como compatibilizar la actividad turística con la calidad de vida de los residentes y la conservación del litoral.

El debate también abordará la evolución del mercado residencial vinculado al turismo, las nuevas tendencias de los visitantes, la desestacionalización y las oportunidades que ofrecen los nuevos modelos de gestión turística.

Sesiones abiertas

Desde el Ayuntamiento de Xeraco se destaca que, igual que ocurrió en la primera mesa dedicada al urbanismo, esta sesión está abierta a cualquier persona interesada a aportar ideas, experiencias o propuestas.

El proyecto Xeraco 2050 nace con la voluntad de construir, de manera participativa, una estrategia de futuro que oriente las grandes decisiones del municipio durante las próximas décadas, situando la ciudadanía en el centro del proceso de reflexión y planificación.

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Calendario

Después de las sesiones dedicadas al urbanismo y al turismo, el calendario de Xeraco 2050 continuará después del verano con nuevas mesas centradas en otras grandes ámbitos estratégicos, como la actividad económica y las relaciones sociales, con el objetivo de definir una visión compartida del municipio del año 2050.