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Pérez Llorca recibe a la violinista de Tavernes de la Valldigna Cecilia Arnau, Premio Telemann a la interpretación

El presidente de la Generalitat pone en valor el talento de la joven vallera

Pérez Llorca con Cecilia Arnau.

Pérez Llorca con Cecilia Arnau. / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

Gandia

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha puesto en valor el talento de la joven violinista valenciana Cecilia Arnau Torán, que ha obtenido el Premio Especial a la Interpretación Artística en el Concurso Internacional de Violín Georg Philipp Telemann en reconocimiento a su trayectoria y proyección internacional.

Con familiares y representantes políticos.

Con familiares y representantes políticos. / Levante-EMV

El jefe del Consell ha recibido este jueves a esta joven de Tavernes de la Valldigna, que actualmente cursa estudios en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, y que ha obtenido diferentes reconocimientos a lo largo de su trayectoria, como el Primer Premio Excelencia de la Música auspiciado por Lexus España, el segundo premio en la Kreutzer International Music Competition o terceros premios en la Josefa Micka International Violin Competition o la Leonid Kogan.

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