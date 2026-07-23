Pérez Llorca recibe a la violinista de Tavernes de la Valldigna Cecilia Arnau, Premio Telemann a la interpretación
El presidente de la Generalitat pone en valor el talento de la joven vallera
El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha puesto en valor el talento de la joven violinista valenciana Cecilia Arnau Torán, que ha obtenido el Premio Especial a la Interpretación Artística en el Concurso Internacional de Violín Georg Philipp Telemann en reconocimiento a su trayectoria y proyección internacional.
El jefe del Consell ha recibido este jueves a esta joven de Tavernes de la Valldigna, que actualmente cursa estudios en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, y que ha obtenido diferentes reconocimientos a lo largo de su trayectoria, como el Primer Premio Excelencia de la Música auspiciado por Lexus España, el segundo premio en la Kreutzer International Music Competition o terceros premios en la Josefa Micka International Violin Competition o la Leonid Kogan.
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