Piscinas gratis, refugios climáticos y suspendidas algunas actividades: los ayuntamientos toman medidas ante la alerta roja por calor

Diversos ayuntamientos de la Safor han vuelto a adoptar medidas extraordinarias ante la ola de calor que se cierne sobre la Comunitat Valenciana estos días. Este jueves Aemet ha activado un aviso rojo por altas temperaturas en el litoral sur de València y el de Alicante. A su vez el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat mantiene la alerta por altas temperaturas hasta nuevo aviso. La sensación térmica podría superar los 50 grados.

Ante este panorama el Ayuntamiento de Gandia, informa que el Cecopal, reunido el miércoles, adoptó las siguientes medidas:

Ampliar el horario de las piscinas municipales de Beniopa y Roís de Corella, que permanecerán abiertas de 11 h a 14.30 horas y de 16.30 h a 22.30 horas. Además, el acceso será gratuito hasta completar el aforo.

municipales de Beniopa y Roís de Corella, que permanecerán abiertas de 11 h a 14.30 horas y de 16.30 h a 22.30 horas. Además, el acceso será hasta completar el aforo. Suspender todas las actividades deportivas municipales al aire libre, con la única excepción de las acuáticas, mientras se mantenga activa la alerta.

municipales al aire libre, con la única excepción de las acuáticas, mientras se mantenga activa la alerta. Refugios climáticos. Los centros sociales de Corea y Joan Climent, así como el Museu Arqueològic de Gandia ampliarán su horario y permanecerán abiertos de 10 h a 20 horas como espacios climatizados de protección ante las altas temperaturas. El resto de centros sociales y las bibliotecas municipales continuarán prestando servicio en su horario habitual.

Los centros sociales de Corea y Joan Climent, así como el Museu Arqueològic de Gandia ampliarán su horario y permanecerán abiertos de 10 h a 20 horas como espacios climatizados de protección ante las altas temperaturas. El resto de centros sociales y las bibliotecas municipales continuarán prestando servicio en su horario habitual. Ante el riesgo extremo de incendios forestales está totalmente prohibido hacer fuego o utilizar maquinaria agrícola que pueda generar chispas. En caso de detectar humo o fuego, hay que avisar inmediatamente el teléfono de emergencias 112.

o utilizar maquinaria agrícola que pueda generar chispas. En caso de detectar humo o fuego, hay que avisar inmediatamente el teléfono de emergencias 112. Se recomienda también mucha precaución por los posibles episodios de tormentas asociadas a la ola de calor.

El ayuntamiento insiste en la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias: mantenerse muy hidratado, evitar el consumo de alcohol y bebidas con cafeína, consumir fruta y verdura fresca, utilizar ropa ligera y de colores claros, aplicar protección solar, buscar espacios de sombra, evitar la actividad física durante las horas centrales del día y prestar una atención especial a los niños, las personas mayores y los colectivos más vulnerables.

El Ayuntamiento de Gandia recuerda que la ciudadanía puede consultar los puntos de agua accesibles, las zonas verdes arboladas y la red de refugios climáticos a los canales oficiales municipales, y pide extremar la prudencia mientras se mantenga esta situación de alerta.

Por su parte, Tavernes de la Valldigna, que también convocó el Cecopal, informa de los siguientes acuerdos:

Refuerzo especial de la vigilancia forestal ante el riesgo extremo de incendios. Protección Civil refrescará las zonas forestales.

Control especial por parte del departamento de Servicios Sociales de las personas vulnerables.

Retrasar el concierto del grupo La Fístula Vallkànika del ciclo Tavernes Sona en Estiu a las 21 h.

El mercadillo del jueves finalizará a las 12 horas.

Cancelar los cursos de la tarde del jueves en la piscina municipal para abrir la instalación a todo el público.

Acceso libre y gratuito hasta completar aforo en la piscina municipal de 15 h a 21 horas.

El ecoparque estará abierto de 8 h a 13 horas.

Facilitar agua a las cabras de la montaña.

Cancelar cualquier actividad al aire libre que no sea en piscina o juegos de agua.

Las actividades de las "escoletes" deportivas y educativas se realizarán en instalaciones cerradas, y las actividades exteriores serán juegos de agua o en piscina. Se recomienda a las familias con hijos en estas "escoletes" duplicar la cantidad de agua que llevan los menores para las actividades y que esta sea fresca.

Desde Oliva el ayuntamiento informa que quedan suspendidas las actividades al aire libre de los campus y escuelas de verano, excepto las acuáticas o las que se realizan en la piscina en el horario de vigencia de la alerta.