Rosa Sansaloni, ciclista de Tavernes de la Valldigna: "Después de todo lo que he pasado quiero ayudar a la gente que lo necesita sin esperar nada a cambio, va con mi carácter"

Rosa Sansaloni Vercher es de Tavernes de la Valldigna, tiene 63 años, y en esta vida le ha tocado nadar contra la corriente en muchas ocasiones durante esta vida. Su madre murió de cáncer de hígado cuando solo contaba con 55 años y ella ha sufrido y superado un cáncer de colon y otro de pulmón.

Pero Rosa no solo destaca por los "palos" que le ha dado la vida. Puede presumir de ser una pionera del ciclismo femenino allá por década de los años 80 del siglo pasado, enfrentándose a una sociedad poco abierta de mente que no acaba de entender lo de las mujeres y el deporte. Pero eso también logró dejarlo atrás y se convirtió en ejemplo de muchas jóvenes. Fue la primera ciclista en batir el récord de la hora.

En la actualidad, sigue ligada al deporte en calidad de paralímpica por su evidente merma de facultades físicas. Es más, es campeona de España de ciclismo adaptado en carretera y contrarreloj con licencia federativa del equipo Ulevel Paracycling Ontinyent.

Objetivo

Pero ahora mismo lo que ocupa el tiempo de Rosa es una acción de carácter solidario con especiales connotaciones por su formato. Se trata de un reto ciclista de 12 horas de duración, denominado de sol a sol, con el que pretende dar máxima visibilidad a la Fundación Integra. Será el domingo, 4 de octubre, en la playa de Tavernes.

Integra Valldigna, con sede en Tavernes, es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la promoción, atención e inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual. Gestionan el Centre Ocupacional La Valldigna (paseo de Lepanto, 26), ofreciendo terapia ocupacional, talleres de autonomía personal, apoyo a familias y actividades de ocio.

Los protagonistas del reto, sobre un tándem / Levante-EMV

El "Repte de Sol a Sol" que capitanea Rosa Sansaloni consiste en estar medio día pedaleando sobre un tándem en un circuito de la playa de Tavernes, de 8 a 20 horas, en un circuito todavía por concretar.

Los que quieran apoyar o colaborar en esta iniciativa podrán realizar una aportación económica a través de Bizum con código 10410 y el concepto De Sol a Sol.

Pero la deportista vallera no está sola en este proyecto solidario. Le acompaña, de ahí las características singulares de la iniciativa, un deportista invidente, también ciclista paralímpico. Es Rubén Capdevila, de Castellón de la Plana, que se quedó sin vista a los 28 años de vida por culpa de una enfermedad.

Los dos pedalearán coordinados sobre una bicicleta tándem. Ambos realizarán un entrenamiento previo conjunto el 2 de septiembre en la misma playa de Tavernes de la Valldigna.

La idea

Sansaloni cuenta que, cuando le propuso la idea del reto a la Fundación Integra y al Ayuntamiento de Tavernes, "me dieron enseguida su aprobación. Falta más promoción del evento, pero estoy segura de que la gente se volcará con la causa".

Con su compañero de tándem, Rubén Capdevila, "todo es muy fácil porque somos amigos. El año pasado colaboré yo en una acción organizada por él a beneficio de una asociación de enfermos de esclerosis múltiple en el Puerto de Sagunto y ahora ha sido él el que me he animado a organizar este reto en Tavernes".

El cartel anunciador del reto solidario en la playa de Tavernes de la Valldigna / Levante-EMV

Rosa espera que la ciudadanía sea sensible y que colabore con sus aportaciones económicas a través del Bizum: "Lo hacemos porque creemos que la Fundación Integra lo necesita".

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Rosa Sansaloni se sincera y asegura que "a mí no me ha ayudado nadie en mi vida, pero esto lo hago por todo lo que he pasado. Quiero ayudar a gente que lo necesita y siempre sin esperar nada a cambio. Va con mi carácter, con mi forma de ser, con mi filosofía de vida. Creo que tengo, como dice mi marido, una gran fortaleza mental".