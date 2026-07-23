Más de tres décadas de rugby a siete en Gandia: La playa acoge este sábado la XXXI edición del torneo con 30 equipos de media España

La playa de Gandia será escenario este sábado, 25 de julio, de la XXXI edición del Seven Rugby Playa, una de las competiciones de rugby playa con más trayectoria del panorama estatal. El torneo, organizado por el Club de Rugby La Safor con la colaboración del Ayuntamiento de Gandia, reunirá cerca de 30 equipos procedentes de diferentes puntos de España.

La presentación del acontecimiento ha contado con la participación del regidor de Deportes, Jesús Naveiro; la presidenta del Club de Rugby La Safor, Eli González; y el miembro de la entidad Gonzalo López.

Durante su intervención, Naveiro ha puesto en valor la consolidación de esta cita deportiva dentro del calendario estival de la ciudad y ha agradecido el esfuerzo del club organizador para mantener vivo un torneo que llega ya a su trigésima primera edición. El regidor ha anunciado que la competición empezará a partir de las 09.00 horas en la playa de Gandia, a la altura del número 73 del paseo marítimo, ante el edificio Albatros, y se desarrollará durante toda la jornada.

Valores asociados

El torneo se estructurará en una fase de liguillas por la mañana y eliminatorias durante la tarde. Además, la organización ha previsto varias medidas para minimizar los efectos de las altas temperaturas, adaptando los horarios de competición y habilitando zonas de hidratación para los participantes.

Naveiro también ha destacado los valores asociados al rugby, como ahora el respeto, la camaradería y la deportividad, invitando a la ciudadanía a acercarse en la playa para disfrutar de una competición que, además de su nivel deportivo, destaca por el excelente ambiente que lo rodea.

Calidad y prestigio

Por su parte, la presidenta del Club de Rugby La Safor, Eli González, ha agradecido el apoyo municipal y ha remarcado la fidelidad de los equipos participantes, especialmente los procedentes de la Comunitat Valenciana. "Muchos repiten año tras año porque disfrutan tanto de la competición como del ambiente que se genera alrededor del torneo", señala.

Gonzalo López ha explicado que, a pesar de las previsiones de altas temperaturas, el club espera mantener una elevada participación, con equipos llegados, no solo de la Comunitat Valenciana, sino también de Castilla-La Mancha y Madrid. Así mismo, ha hecho hincapié en el prestigio que ha logrado lo Seven Rugby Playa de Gandia después de más de tres décadas de historia.

Cómo es tradición, una vez finalizada la competición se celebrará el denominado "tercer tiempo", una actividad característica del rugby que fomenta la convivencia entre jugadores y equipos participantes y que pondrá el punto final a una jornada marcada por el deporte, la camaradería y la promoción de los valores propios de esta disciplina.