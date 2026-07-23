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Los turistas confían en la marca Gandia: La ciudad se consolida entre los destinos turísticos más demandados de España y es líder en la Comunitat Valenciana

La ciudad ocupa el tercer lugar estatal en búsquedas de alojamiento vacacional y encabeza el crecimiento de la demanda interna

La concejala de Turismo, Balbina Sendra: "Estos resultados demuestran que la estrategia de promoción turística de Gandia está dando resultados y que cada vez más visitantes confían en nuestra marca"

Una imagen reciente de la playa de Gandia

Una imagen reciente de la playa de Gandia / Natxo Francés

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Salva Talens

Salva Talens

Gandia

Gandia continúa reforzando su posición como uno de los principales destinos turísticos del país. Los últimos datos publicados por la plataforma internacional de alquiler vacacional, Holidu, sitúan la capital de la Safor como el tercer destino más buscado de España para las vacaciones de verano de 2026, en el periodo comprendido entre el 4 de julio y el 30 de agosto.

Este reconocimiento sitúa Gandia como el destino líder de la Comunitat Valenciana ante otros referentes turísticos del litoral mediterráneo como Calp, Dénia, Peñíscola o Benidorm, y únicamente por detrás de los municipios gaditanos de Conil de la Frontera y Cádiz en el conjunto estatal.

Satisfacción

La regidora de Turismo, Playas y Promoción Exterior, Balbina Sendra, ha valorado muy positivamente estos resultados y ha destacado que "estar entre los tres destinos más buscados de España y ser la primera de la Comunitat Valenciana demuestra que la estrategia de promoción turística de Gandia está dando resultados y que cada vez más visitantes confían en nuestra marca como destino vacacional”.

La responsable municipal también ha querido agradecer el trabajo conjunto que se realiza durante todo el año entre el Ayuntamiento y el sector turístico local. "Este reconocimiento es fruto del esfuerzo compartido de empresarias, empresarios y profesionales que trabajan los 365 días del año para ofrecer un destino de calidad, sostenible, diversa y capaz de atraer toda clase de públicos. Es un éxito colectivo que tenemos que celebrar juntos", ha señalado.

Más datos

Estos resultados se suman a los datos dadas a conocer recientemente por Booking.com, que sitúan Gandia como el destino español que más ha incrementado las búsquedas de alojamiento para el verano de 2026. Según el informe de la plataforma, la ciudad registra un crecimiento del 27 % respecto al año anterior, liderando la demanda turística nacional y superando destinos tan relevantes como Madrid (+22%), Mojácar (+20%), Barcelona (+17%) o Sevilla (+15%).

Sendra ha destacado que ambos informes "confirman la fortaleza de Gandia como destino turístico de referencia y evidencian el impacto positivo de las acciones de promoción que estamos desarrollando en los principales mercados emisores". En este sentido, ha recordado que la ciudad continúa apostando por un modelo turístico basado en la excelencia de los servicios, la sostenibilidad, la calidad de las playas, la riqueza patrimonial y cultural, la gastronomía y una oferta cada vez más diversificada que permite atraer visitantes durante todo el año.

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Combinación de factores

La combinación de estos factores, junto con la implicación del tejido empresarial y profesional del sector, refuerza el posicionamiento de Gandia como una de los destinos turísticos más atractivas y competitivas del Mediterráneo, consolidando una tendencia de crecimiento que vuelve a reflejarse en los principales indicadores turísticos y que avala el trabajo realizado para continuar generando actividad económica, ocupación y oportunidades vinculadas al turismo.

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