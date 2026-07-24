"Bien está lo que bien acaba": Gandia reabre por fin la pista de atletismo tras una inversión de 1,6 millones y varios meses de espera

Y llegó el día. Gandia oficializa la reapertura de la pista de atletismo del polideportivo municipal tras varios meses de retraso. El ayuntamiento ha invertido 1,6 millones de euros de fondos europeos y municipales para la reforma integral de la instalación en dos fases.

Las puertas de la pista se han abierto de nuevo en un acto presidido por el alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, junto a varios representantes de algunos de los clubes usuarios, concejales y técnicos municipales.

El propio Prieto ha sido el encargado de anunciar que el 1 de agosto se recibirá la visita de los técnicos de la Real Federación Española de Atletismo para homologar la renovada infraestructura y que pueda acoger campeonatos y competiciones. Hasta esa fecha, los y las deportistas ya pueden entrenar.

En su intervención ante los medios, el alcalde Prieto se ha referido a los "muchos problemas que nos ha generado la reforma de la pista", destacando que "el ayuntamiento no es responsable de esos problemas, pero si de solucionarlos".

El alcalde, la directora general de Urbanismo y el concejal de Deportes, en los vestuarios de la pista / Salva Talens

El alcalde comenta que "hemos resuelto un problema importante de capacidad de ejecución que tuvo la empresa adjudicataria por falta de profesionalidad: "Hubo un momento muy complicado en el que nos jugamos poder acabar la obra o resolver el contrato con lo que se hubiera perdido otra temporada, pero lo solucionamos con la cesión del contrato a una nueva empresa, Sportan, muy profesional, que ha terminado la obra en el tiempo previsto y los mejores materiales".

Añade Prieto que "lo nuestro es dar respuestas a los problemas y lo hemos hecho. El resultado es que podemos decir que tenemos una de las mejores pistas de la Comunitat Valenciana gracias a afrontar las adversidades con información a los usuarios y con hechos. A pesar del retraso, ahí está la nueva pista de atletismo que merece una ciudad como Gandia"

Agradecimiento a los usuarios

La primera autoridad también tuvo palabras de agradecimiento a los usuarios, a los clubes, "por su paciencia y comprensión", al tiempo que ha anunciado una medida de compensación económica a los clubes deportivos por las pérdidas que hayan podido tener esta pasada temporada al no poder disponer de la pista. Se articulará a través de convenios plurianuales de colaboración, tras cuantificar las pérdidas y confirmarlas".

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Con todo ello, ha concluido el alcalde, "bien está lo que bien acaba. Debemos felicitarnos por poder tener una pista". Tras su alocución, Prieto y los dirigentes y deportistas de los clubes deportivos han visitado la pista, con especial atención al tartán y a los vestuarios.