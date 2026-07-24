Una apuesta por la calidad por encima de la cantidad: El turismo de Xeraco pasará por ser diferente al de la masificación y la oferta global de otros municipios
La segunda sesión de debate ciudadano Xeraco 2050 aborda las estrategias turísticas para el futuro del municipio
El turismo ha centrado la segunda de las mesas convocadas por la iniciativa Xeraco 2050 que analiza y proyecta las grandes cuestiones que tiene que afrontar el municipio para trazar su futuro.
Moderados por la periodista Maria Fuster, el coloquio celebrado en el Centre Cívic de la playa ha contado con especialistas del sector como los expertos inmobiliarios Ángel Caravaca y Óscar Aparisi, la profesora universitaria Lola Teruel y la técnica de Turismo al Ayuntamiento de Calles, la xeraquera Joana Pelegrí.
Todos los participantes en la mesa han coincidido al resaltar los valores diferenciales que ya tiene Xeraco respecto a los municipios próximos de mayor dimensión y que plantean modelos más masificados.
Así, Ángel Caravaca ha subrayado la necesidad de apostar por "un modelo de explotación del turismo familiar". La técnica Joana Pelegrí añadía que, entre los recursos diferenciales que puede aportar Xeraco están también "la montaña, el río y el marjal, es decir tenemos más elementos". Óscar Aparisi ha puesto el énfasis en que la gente busca en Xeraco "una playa segura, tranquila y familiar".
Iniciativas
En el debate también se han contrastado puntos de vista. Así, la profesora e investigadora en tendencias de turismo por la Universitat Politècnica de València, Lola Teruel, ha resaltado que "cerrar el modelo solo al ámbito familiar sería un error" y ha situado la clave en "saber que hay que hacer el resto del año". En este sentido, ha afirmado que "sin perder la familiaridad, el modelo turístico tiene que se inteligente y basarse en una sostenibilidad económica, ambiental y cultural". Además, se ha mostrado partidaria de ofrecer "experiencias auténticas".
Los participantes en el debate apuntaron la necesidad de crear "un plan estratégico", según la técnica Joana Pelegrí, y de continuar apostando "por la calidad por encima de la cantidad". Además, tal y como remarcó Ángel Caravaca, hay que preservar “la arena, las dunas, para continuar siendo una playa virgen, limitando las extracciones”. Y, alrededor de la desestacionalización Óscar Aparisi también puso en valor “las iniciativas que ya se llevan a cabo como la prueba deportiva o lo Fiescrem, todo aquello que nos ha proyectado al exterior”.
La segunda tabla del ciclo Xeraco 2050 ha asentado las bases de trabajo para un turismo que quiere seguir manteniendo las señas de identidad que ahora mismo definen el municipio.
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