Décima edición del ciclo Música a la Mar en la playa de Oliva: Esta es la programación prevista

El Ayuntamiento de Oliva ha presentado la décima edición del ciclo Música a la Mar, una propuesta cultural ya consolidada que llenará de música varios espacios de la playa de Oliva durante los meses de julio y agosto. Esta nueva edición está organizada por las concejalías de Música, encabezada por Silvia Castillo, y de Cultura, que dirige Teresa Tur.

El Ciclo de Música a la Mar 2026, como cada año, tendrá como protagonistas a las asociaciones musicales locales. Con el Ciclo Música a la Mar, desde el Ayuntamiento de Oliva pretenden ampliar la oferta turística y cultural de nuestro pueblo durante del mes de agosto, después de unos meses de junio y julio, cargados de actas, como la Fira i Festes, la Fira del Motor, la Matinal Motera o las fiestas de Moros i Cristians.

La programación prevista para el X Ciclo Música en el Mar arranca el próximo viernes día 31 de julio a las 23.00 h. con Efecto 2000, el tradicional concierto de verano de la Banda Sinfónica de la Asociación Artístico Musical de Oliva (AAMO) bajo la dirección de su maestro titular Miguel Ángel Grau. Será en la Plaza de Europa de la playa olivense.

El domingo día 2 de agosto a las 20.00 h. está previsto el tradicional Concierto de verano de la Coral Santa Cecília de Oliva que dirige Josep Malonda. En el interior de la Iglesia Nuestra. Señora de Carmen de la playa olivense.

El viernes 7 de agosto a las 23.00 h: ‘Concierto of Stars’, dentro de la Gira de Verano 2026 del MEGòC (Modern Espai Gòspel Cor). En la Plaza de Europa.

Finalmente, el sábado día 22 de agosto a las 20.00 h: Sarao Valenciano, con las danzas folk del Grup de Dances Raval i Vila de Oliva. También en la Plaza de Europa con la participación popular.

Valoraciones

Silvia Castillo, concejal delegada de Música dice que "el Ciclo Música a la Mar es una oportunidad para acercar la música a todos los públicos y para dar visibilidad al gran talento de nuestras agrupaciones locales. Invitamos toda la ciudadanía y las personas que nos visitan a disfrutar de estos conciertos en un entorno tan privilegiado como es nuestra playa."

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Teresa Tur, concejal de Cultura añadió que “Desde el Ayuntamiento de Oliva continuamos apostando por una programación cultural de calidad que acerco la música y nuestras tradiciones tanto al vecindario como las personas que nos visitan durante el verano, convirtiendo la Playa de Oliva en un espacio de encuentro, cultura y convivencia.”