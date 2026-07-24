Fallece en Gandia a los 95 años Arturo García Andaluz, impulsor de Confecciones Milán
De origen aragonés el sastre se hizo cargo de la veterana camisería a principios de los años 60 del siglo pasado
Arturo García Andaluz falleció ayer en Gandia a los 95 años. Conocido en la ciudad y sobre todo entre los comerciantes del centro histórico por su profesión como sastre e impulsor de Confecciones Milán, una camisería abierta en el paseo de les Germanies desde 1963. En 2008 la familia abrió un segundo establecimiento a la vuelta, en la calle Sant Rafael.
Los familiares comunicaron la pérdida a través de las redes sociales del comercio: "Ha sido un gran padre y un ejemplo de profesionalidad a todos los niveles: amante de Gandia, de Valencia, de su Zaragoza natal, de las Fallas, y de la sastrería en la que comenzó de muy joven, recorriendo media península. El hilo y la aguja los ha llevado siempre en el corazón", relataron.
El velatorio es en el tanatorio Mondúber, y la misa funeral será en la iglesia de Sant Josep-Raval esta tarde a las 18 horas. Las dos tiendas de la familia permanecerán cerradas. El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y el líder de la oposición, Víctor Soler, del PP, se han sumado a las numerosas muestras de condolencia recibidas.
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