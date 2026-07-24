Oliva invierte cinco millones de fondos europeos dando prioridad a comercio y turismo

El Gobierno de Oliva ha invertido cerca de 5 millones de euros en proyectos financiados con los fondos europeos Next Generation, muchos de ellos relacionados con el comercio, el medio ambiente y el turismo.

La Unión Europea aprobó estos fondos en julio de 2020, con una dotación total de 750.000 millones entre todos los estados miembros. El objetivo era reparar los efectos económicos derivados de la pandemia y conseguir una economía más ecológica, digital y resiliente. En España se han gestionado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.Todos los proyectos deberán estar acabados el 31 de agosto de este año, aunque se han concedido algunas prórrogas, especialmente en materia de vivienda.

Según los datos facilitados por el concejal delegado en estos asuntos, Joan Mata, las iniciativas en Oliva se dividen básicamente en dos grandes bloques, la reforma integral del Mercat Municipal y un proyecto asociado de digitalización del comercio local (2,5 millones), y obras contempladas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), instrumento con el que el Gobierno de España ha repartido parte de estos fondos, por valor de 2,4 millones. El ayuntamiento ha cofinanciado una parte.

Todos estos proyectos sufrieron modificaciones con el cambio de gobierno en 2023, puesto que se solicitaron en la legislatura de Compromís y PSPV-PSOE, pero se han seguido tramitando y ejecutando, y rebajando las expectativas iniciales, por parte de Projecte Oliva y su socio UCIN.

Comercio

Respecto del comercio el presupuesto financiable total fue de 2,5 millones, de los cuales dos millones de subvención europea y 500.000 euros de aportación municipal. Las obras del Mercat municipal se adjudicaron por 994.834 euros, y el importe restante se repartió en proyectos de transformación digital del comercio local, sensibilización y formación, y sostenibilidad y economía circular.

El gobierno entrante decidió que la reforma del mercado se hiciera compaginando la actividad, para no perjudicar a los comerciantes. Estas se desglosaron en tres actuaciones: mejora de la infraestuctura y redistribución de espacios, eficiencia energética, y mejora del entorno, eliminando antiguos contenedores soterrados y acondicionando el aparcamiento exterior. En economía circular se instalaron 12 contenedores inteligentes y "lockers" con sistema de refrigeración para productos entre otras medidas.

En una parte de las obras del mercado surgieron problemas por la deficiente ejecución por parte de la empresa contratista. Joan Mata explica al respecto que el ayuntamiento "mantiene abierto un expediente en el cual se están llevando a cabo acciones tendentes a que se subsanen las deficiencias detectadas dentro del plazo de garantía, y este mes de julio se han llevado a cabo requerimientos".

Turismo

En cuanto al turismo los proyectos se vertebraron en cuatro ejes: transición verde, prevención de incendios forestales, eficiencia energética, transición digital y competitividad.

En el primero se incluye la instalación de 14 pasarelas transversales al mar (7 elevadas y 7 enrollables), que se adjudicó por 741.488 euros. Con ello se pretende regenerar el cordón dunar y mejorar los accesos a la playa. Mata explica que el gobierno anterior "vendió que la UE había subvencionado una pasarela longitudinal de Piles a Dénia, pero la realidad que nos encontramos fue otra".

En medio ambiente y prevención de incendios se han creado numerosas fajas perimetrales en urbanizaciones como el Tossal Gros, Bellavista, y Xiricull, además de la renaturalización del antiguo camping del Carritxar, con 138.432 euros.

Pasarelas sobre las dunas. / Levante-EMV

En eficiencia energética se han destinado 100.000 euros a comprar vehículos eléctricos para renovar los de diferentes departamentos municipales. Se han instalado placas solares en el trinquet, así como en las escuelas, y se han cambiado antiguas luminarias de la ciudad por otras de tipo LED. El dinero para los nuevos puntos de recarga de vehículos (61.849 euros) también ha llegado de Europa. Además, se ha destinado 35.000 euros para aparcabicis y aparcapatinetes.

En digitalización, 142.000 euros han ido a iniciativas de Turismo, entre ellas posicionamiento web, material promocional adaptado y "mupis" conectados. Además, se han comprado drones para vigilancia del litoral por valor de 40.000 euros.

Vivienda

De todos estos proyectos solo queda por ejecutar el Pla de Barris, para lo cual el ayuntamiento tiene concedida una prórroga hasta el 30 de mayo de 2028. En principio se logró una ayuda de 3,7 millones de euros. Pero en el entorno escogido objeto de la subvención, la zona del Institut Vell, que potencialmente iba a beneficiar a 17 edificios privados, solo se ha interesado una comunidad de propietarios, dispuesta a cofinanciar obras de reforma y rehabilitación. Por tanto, tras la renuncia expresa de las 16 comunidades restantes, no se utilizará toda la subvención que se otorgó.

Un reto para gestionarlos

El concejal Joan Mata considera que la gestión de estos fondos ha representado "un esfuerzo de primera magnitud para el gobierno y para los técnicos del ayuntamiento, con el fin de dar viabilidad a su ejecución".

El edil opina que, en general, el dinero de Europa "se ha repartido de forma muy rápida en España y los ayuntamientos se lanzaron a la borrachera de querer conseguir fondos para el pueblo sin tener en consideración a su equipo administrativo, esto pasó en Oliva en la legislatura pasada, de Compromís y PSPV-PSOE, y en este mandato, con PRO y UCIN, ha sido un reto sin precedentes, que ha condicionado las prioridades de la legislatura pues lo complicado era sacar adelante todo el dinero que se había pedido".

Concluye Mata que esta gestión "ha exigido un cambio de cultura administrativa, una planificación extraordinaria, necesidad de profesionalización y refuerzo de la plantilla, con equipos especializados, digitalización y automatización y un elevado grado de cumplimiento normativo y consecución de objetivos".