El proyecto "Barris Inclusius" de Gandia llena de arte y emoción el claustro de la Biblioteca Central con una exposición de arpilleras

El claustro de la Biblioteca Central de Gandia acoge una exposición de arpilleras impulsada por el proyecto "Barris Inclusius" del departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gandia.

La iniciativa combina creación artística, participación comunitaria e intervención social a través de una colección de obras textiles elaboradas por las participantes de los grupos de Gandia y del Grau.

Durante el segundo trimestre del año, las artistas han trabajado en la creación de estas piezas utilizando tela de arpillera, recortes, hilos y diferentes materiales de costura. El resultado es una muestra cargada de simbolismo y sensibilidad, donde las participantes reflejan recuerdos, experiencias y sentimientos vinculados a Gandia y a su entorno más próximo.

La exposición pone de manifiesto el valor de la creatividad como herramienta de expresión personal y colectiva, al mismo tiempo que refuerza los vínculos comunitarios y el sentimiento de pertenencia en el barrio y en la ciudad.

Calidad artística

La regidora de Servicios Sociales, Inma Rodríguez, destacó durante la inauguración la calidad artística y humana de los trabajos expuestos y subrayó la importancia de dar visibilidad a este tipo de proyectos en espacios públicos de la ciudad. «Estas arpilleras son mucho más que costura; son historias de vida, de convivencia y de aprecio por Gandia. Es de justicia que toda la ciudadanía pueda contemplar el talento, el esfuerzo y la sensibilidad que hay detrás de cada una de estas piezas», afirmó el edil.

Por su parte, Verónica y Jose, profesionales encargados de la dinamización de los talleres, agradecieron el apoyo de la concejalía y destacaron la implicación de todas las participantes. «El proceso de creación ha sido tan valioso como el resultado final. Ver el compromiso, el apoyo mutuo y el orgullo con que cada una de las participantes ha trabajado durante estas semanas es el verdadero éxito de este taller», señalaron.

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La exposición, que se puede ver hasta el 1 de agosto, se presenta como una oportunidad para descubrir una visión próxima y profundamente humana de Gandia a través del arte textil y de las historias que transmite cada una de las obras.