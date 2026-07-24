El reto viral marrón llega a Benifairó de la Valldigna
La piscina municipal amaneció el jueves con dos defecaciones en el fondo por un acto de gamberrismo
La instalación sigue cerrada hasta que concluya el protocolo de desinfección y continúan las investigaciones para dar con los autores
La piscina municipal de Benifairó de la Valldigna amaneció ayer jueves con dos defecaciones humanas en el fondo. Los hechos sucedieron fuera del horario de apertura, y de ello se percataron los socorristas que fueron a abrir la instalación municipal, sobre las diez de la mañana.
Inmediatamente avisaron a los responsables municipales y cerraron la piscina, para iniciar un protocolo de desinfección a cargo de la empresa de mantenimiento. Los hechos obedecen, con toda probabilidad, a un acto de gamberrismo para seguir el conocido como "reto viral marrón", una surrealista tendencia en redes sociales iniciada este verano en toda España y que empieza a dar quebraderos de cabeza a muchos ayuntamientos, además de perjudicar a los usuarios.
La piscina, por tanto, hasta que concluya la limpieza y la hipercloración, y lleguen los resultados de las analíticas del agua que descarten cualquier bacteria de origen fecal. Mientras tanto, siguen las investigaciones en el pueblo para dar con los autores, puesto que tuvieron que saltar la valla para realizar la fechoría.
El alcalde de Benifairó, Marc Vercher, condenó los hechos. "Es algo incomprensible, además del coste económico para todos los vecinos esto perjudica a los usuarios y a los niños de la 'escoleta' de verano que hacen actividades acuáticas", señaló.
Este verano ha habido piscinas de la Safor que han tenido que cerrar unos días, casos de Xeraco y de Bellreguard, pero no ha sido por esta moda viral, sino por cuestiones accidentales; fundamentalmente por parte de niños pequeños. Sí que hubo "reto" en Oliva. En cualquier caso el protocolo implica cerrar la instalación hasta tener la seguridad de que no hay posibilidad de infecciones.
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